«Sabíamos que es un equipo que aprieta muchísimo» Domingo, 28 octubre 2018, 09:57

«Contentos por el punto obtenido en un campo muy difícil. Hemos conseguido un punto, pero para salir de abajo se necesita ganar», apuntaba Julio Cobos al término del derbi. «Sabía que es un equipo que aprieta muchísimo, Agudo es un dolor de cabeza y tienen futbolistas de mucha calidad, así que era un partido complicado. Hemos intentado igualar eso y se ha conseguido en muchos momentos», destacó el técnico serón.

Todo ello en un derbi histórico, que no defraudó a nadie, tampoco al de Valdehornillos: «El ambiente ha sido muy bueno, ver el estadio lleno con las dos aficiones, un ambiente de fútbol muy bueno, lástima que no se vean todos los domingos así los estadios, además no es fácil ver cuatro goles en un partido de Segunda B, parecía que se iba a decidir por pequeños detalles y el espectador se lo habrá pasado bien». Por último, deseó suerte al Don Benito, «pero que los dos equipos consigamos el objetivo».