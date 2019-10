Otra de romanos en el Nuevo Vivero Mario Gómez durante su etapa en el Badajoz ela temporada pasada en el partido ante el Don Benito en el Nuevo Vivero; a la derecha, Kike Pina, como jugador romano, felicita al goleador Hugo Díaz que hizo un doblete en el 3-0 del Mérida al Badajoz en octubre de 2017. / J. M. R. Kike Pina y Mario Gómez afrontan el derbi Badajoz-Mérida con la experiencia de haber defendido la camiseta rival J. P. BADAJOZ. Miércoles, 23 octubre 2019, 08:25

Vuelve el derbi de mayor tensión del fútbol extremeño. Y llega cargado de alicientes y con los dos equipos necesitados de la victoria para no alejarse de sus objetivos. Badajoz y Mérida se citan de nuevo después de una temporada de ausencia. Hace justo dos años, en octubre de 2017, el Mérida de Mehdi Nafti goleaba 3-0 al Badajoz de Juan Marrero en el Romano. Kike Pina estaba entonces en las filas emeritenses y jugó todo el encuentro completo. «No había jugado ningún derbi. Era mi primera etapa en Extremadura y recuerdo que fue un partido muy vibrante, vino mucha gente de Badajoz y se llenó el Romano. Ahora toca vivirlo desde el otro lado y disfrutarlo con el Badajoz», señala el defensa ahora en el club pacense. En la vuelta, en el 4-2 del Nuevo Vivero con doblete de un Guzmán estelar y sin Nafti que sería repescado dos semanas después, Kike Pina estaba en el banquillo y no saltó al campo.

El camino inverso de la A-5 lo ha recorrido Mario Gómez. El central talaverano defiende la camiseta del Mérida después de protagonizar una temporada de ensueño con el Badajoz que le llevó a jugar un playoff de ascenso inesperado. «Esta semana he hablado con algunos compañeros por teléfono y el otro día coincidí con Guzmán. Es un partido muy bonito, con grandes alicientes y que a cualquiera le gusta jugar. Hay muy buena amistad entre nosotros y no hay rivalidad en ese sentido», apunta el defensa romano.

El Badajoz mira hacia arriba y el Mérida trata de salir de abajo, pero tanto los de Nafti como los de Diego Merino encaran la cita con la intención de olvidar sus últimos tropiezos. «Sabemos que venimos de perder, pero estamos muy tranquilos y vamos todos a una», comenta Kike Pina. «Empezamos bien con el Don Benito, pero a partir de ahí el equipo no ha acabado de encontrar la manera de jugar. Entre bajas y lesiones no hemos tenido la plantilla al cien por cien y sobre todo por falta de confianza. El equipo venía de ganar todo en Tercera y ahora en Segunda B se está agobiando. Pero el nuevo míster lo está gestionando bien», trata de sintetizar Mario Gómez sobre la delicada situación del Mérida. En ese sentido, cree que el derbi puede ejercer de efecto revitalizante como hace un año al Badajoz. «Cuando entró Nafti ganamos al Don Benito y eso nos dio un chute de energía».

El Badajoz ha enviado 550 entradas al Mérida y el club romano ya ha completado un autobús de los seis que tiene previsto fletar

Mario Gómez regresa al Nuevo Vivero, un estadio en el que vivió buenos momentos. «No he querido darle mucho bombo. Va a ser un partido más, bonito, pero estoy más centrado en el equipo y en revertir la situación para salir de abajo que en el derbi. La victoria nos hace mucha falta», admite. «Un derbi siempre es bonito. Sabemos de la rivalidad sana que hay y afrontamos la semana con mucha ilusión», expone Kike Pina. Tanto el lateral albaceteño como el central talaverano guardan muy buenos recuerdos. «En el Mérida me trataron muy bien tanto en el club como en la ciudad y la afición. No tengo ninguna pega porque fue una etapa muy bonita», explica el blanquinegro. «No puedo ponerle ningún pero a mi etapa en el Badajoz. Disfruté bastante y a la afición le debo mucho», sostiene el romano.

Mario Gómez ve desde la distancia la transformación del Badajoz con la llegada de Joaquín Parra. «Es algo que iniciamos nosotros la temporada pasada. Me hace ilusión y envidia sana porque están trabajando como un equipo de Primera y eso es complicado en Segunda B. Me alegro por los compañeros que lo disfruten».

El Badajoz ha enviado un paquete de 550 entradas al Mérida. El club romano ha organizado un viaje y en colaboración con su patrocinador Filmaex tiene previsto fletar hasta seis autobuses. El primero ya se ha completado. En Badajoz, por su parte, la retirada de suplementos y de entradas marcha a buen ritmo. «Va a haber un buen ambiente por ambos lados. La afición se tiene que animar porque es un partido para disfrutar», destaca Kike Pina.