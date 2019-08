El Romano vuelve a abrir sus puertas El Mérida se presenta esta tarde ante su afición (20.30 horas) midiéndose al Guijuelo del grupo II en su cuarto test de pretemporada M. G. MÉRIDA. Miércoles, 7 agosto 2019, 08:38

Lo último del Romano fue el siseo de la red al lanzamiento de Álex Jiménez. Lo próximo será la presentación de la nueva plantilla confeccionada para el regreso a Segunda B. Entre medias, el festejo y el alivio del ascenso, los primeros entrenamientos de la pretemporada y el concurso de la nueva camiseta para el presente curso. Pero si lo reducimos exclusivamente al fútbol, pasamos del penalti de Álex Jiménez al primer partido (amistoso) de la temporada 2019-20 en el Romano esta noche (20.30 horas).

Recibe el equipo de Santi Amaro al Guijuelo de Carlos Rubén e Iván Pérez del grupo II. Tras golear al Zarceño (0-6), ganar en Miajadas (0-1) y perder ante el Villanovense (3-1), el cuarto test del verano lo mide a un igual de Segunda B a dos semanas y media de que arranque liguero. Aún así, como las pretemporadas están para lo que están, el cuerpo técnico del Mérida seguirá probando sistemas y rodando futbolistas. «Los resultados ahora nos dan igual», precisa Santi Amaro. «Es más, si cometemos errores, preferimos cometerlos ahora. La pretemporada nos tiene que hacer sufrir, para aprender a resolver los problemas, porque la temporada va a ser complicada». Los protagonistas entienden que el choque no tendrá un ritmo alto, «pero tenemos que controlar muchos momentos del encuentro». Jugarán todos los futbolistas y sólo dos del 'once' titular repetirán en la segunda mitad.

Los aficionados que no se han desplazado en las últimas semanas a La Zarza, Miajadas y Villanueva de la Serena podrán conocer las formas de las ocho caras nuevas y seguir escudriñando a las once caras 'viejas'. Sólo quedarían tres jugadores sub-23 para completar la plantilla, aunque la intención del club es hacer tan solo dos incorporaciones más y quedar una ficha libre. «El plantel lo completaríamos con un lateral derecho y un extremo que pueda jugar en ambas bandas», coinciden banquillo y secretaría técnica.

Mejoras en el estadio

Para el partido de esta noche, el club sólo abrirá la grada de Tribuna. Los abonados entrarán gratis y los no abonados tendrán que pagar cinco euros. No se reservará el asiento a los abonados de Tribuna porque el encuentro no está incluido en el abono. El Mérida cuenta a día de hoy con cerca de 1.800 abonados, una cifra baja para las expectativas de la entidad, que confía en el arreón final antes de que arranque la liga para sobrepasar y acercarse a los 2.500 abonados. El lunes acabó el periodo de renovación de abonos y todos los que se lo saquen a partir de ahora tendrán que elegir los asientos que no estén ya ocupadas.

Unas butacas, por cierto, cuya limpieza entra en el plan de mejora al que se ha sometido este verano al estadio. Ya se está pintando la fachada de Tribuna, se han adecentado los Palcos Vips y lo próximo será pintar las barandillas de las gradas de negro, instalar césped artificial en la zona de banquillos y entrada al vestuario y limpiar en profundidad las butacas y los pasillos de todo el estadio. La pintura de la fachada corre a cargo del Ayuntamiento, mientras que las demás mejoras salen de las arcas del club.