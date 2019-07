SEGUNDA B Rubén Andrés: «El Romano tira muchísimo a la hora de negociar» Rubén Andrés. :: J. M. Romero Rubén Andrés, Director deportivo del Mérida La plantilla emeritense está prácticamente finiquitada y su máximo responsable tiene contento al club, al vestuario y a la afición M. G. MÉRIDA. Jueves, 18 julio 2019, 08:08

El Mérida comienza esta mañana su travesía 2019-20. Santi Amaro y su cuerpo técnico contactarán por primera vez con los que serán sus jugadores en el regreso del club a la Segunda B. La plantilla está completada casi al 90% y el responsable de ello (y también el que más ha trabajado en el último mes y medio) ha sido el director deportivo, Rubén Andrés Andrés (Soria, 1985).

-¿Le gusta su día a día de estas fechas?

-A mí me gusta el conjunto de los doce meses. Cada momento tiene su encanto. Si no te gustase esto no podrías ser director deportivo. Estamos acostumbrados a que una jornada no tenga fin. Me levanto a las 8.00 horas y ya tengo cuatro llamadas perdidas y veinte mensajes en el móvil. Pero nuestro trabajo de análisis ya está hecho previamente. Lo que hago ahora es pedir referencias personales a amigos y compañeros, porque para mí es más importante lo personal que lo deportivo. Jamás me traeré a 'un bala perdida' que se convierta en una manzana podrida en el vestuario.

-¿Y le gusta la plantilla que ha confeccionado?

-Me encanta. Ya tenía la hoja de ruta escrita incluso antes de ascender, y ha venido todo lo que tenía subrayado en la libreta. Han venido futbolistas de nivel medio-alto con experiencia en Segunda B que, encima, vienen con hambre. Yo prefiero hombres a nombres, y esta plantilla será una plantilla muy comprometida.

-Algunos directores deportivos esperan hasta los últimos días de mercado para traerse a futbolistas cotizados que aún están sin equipo. Usted, en cambio, ha preferido cerrar lo más importante de la plantilla antes de comenzar la pretemporada.

-Ha surgido también así, pero sí que me gusta tenerlo casi todo cerrado desde primera hora. Si quiero a Mario Gómez, ¿por qué voy a esperar al final si lo puedo cerrar ya? He ido a por lo que quería y que encima tenía al alcance de la mano.

-¿Por qué ha renovado casi a la mitad de la plantilla del ascenso?

-Porque pretendo darle continuidad al proyecto del año pasado. Con la base que tenemos es más fácil empezar a trabajar en Segunda B que no hacer una plantilla desde cero. El trabajo del cuerpo técnico es espectacular, que encima ya conoce a diez futbolistas, futbolistas que ya conocen cómo trabaja el cuerpo técnico. y estoy convencido de que los nuevos se van a acoplar desde el primer día.

-Falta una ficha sénior y aún no sabemos nada del futuro de Santi Villa y Joaqui Flores.

-Se resolverá entre hoy y mañana. Pero sí es verdad que uno de los dos se va a tener que quedar fuera.

-¿Y de Heo?

-Empezará la pretemporada con nosotros y tendrá minutos en los primeros amistosos. Y si vemos que va a disputar pocos minutos en Segunda B, lo cederemos a un club de Tercera y le haremos un seguimiento, porque tiene contrato con nosotros y nos gustan mucho sus cualidades.

-¿Qué fichaje cree que va a ilusionar más a la afición?

-No lo sé, pero yo estoy ilusionado con todos. Eran todos los que quería desde un principio.

-¿Y el que más le ha costado?

-Todos cuestan. Porque todos tienen ofertas y casi todos de un montante económico superior al nuestro. Pero mi negociación tira más hacia el romanticismo, hacia jugar en un club como el Mérida y un estadio como el Romano. Y ya te digo que nuestro estadio tira mucho.

-¿Cuál es la intención hasta completar plantilla?

-Falta una ficha sénior por completar y el resto serán jugadores sub-23. No nos cerramos a nada. Buscamos futbolistas que se adecuen a lo que necesitamos y a lo que quiera Santi (Amaro). Si tenemos que ir a por uno de Tercera, iremos. No tenemos repararos en eso, porque creemos en la proyección del jugador. Pero sí tenemos buenas relaciones y estamos hablando con equipos de Primera y Segunda con filiales para el tema de cesiones.

-Visto el presupuesto de la plantilla del Mérida y la confección del resto de equipos del grupo, ¿este equipo está para.?

-Para competir todos los partidos ante cualquier rival. Hay equipos que tienen presupuestos muy superiores, pero la diferencia de un jugador de esta categoría a otro es más económica que deportiva. Me explico: el nivel de un jugador que cobra mucho respecto a un jugador que cobra menos es mínima. Somos ambiciosos: queremos salvarnos lo antes posible y luego mirar más arriba. Pero hasta que no estemos en competición no sabremos la medida que pueda llegar a dar este equipo.