Ricardo Durán: «La clave de este equipo es el vestuario» El lateral del Don Benito se muestra cauto ante el partido del domingo, pero cree que lo tienen de cara para poner el broche a la temporada

De rodillas en el banquillo, Ricardo Durán observa los últimos minutos del partido ante el Talavera. El marcador refleja un 0-1 en contra. No va a jugar, pero sufre desde fuera ese traspié que podía haber facilitado la salvación. Quizás, ese compromiso sea la clave de que el Don Benito esté a un solo paso de hacer historia.

«Estos momentos no son para ser egoísta», dice el de Torremejía. «La clave de este equipo es el vestuario. La semana pasada jugadores como Sebas Gil, David Agudo o Isma Heredia se plantaron en La Línea para animar. Por eso, si conseguimos el objetivo, el mérito va a ser de todos», prosigue el lateral zurdo.

Suma 13 partidos esta temporada, solo cuatro de ellos como titular, pero en todos ha dejado su huella. «Un equipo no son solo once futbolistas, porque así no se llegaría lejos. Está claro que no estoy teniendo los minutos que me hubiese gustado, como a cualquier futbolista, pero hay que sumar de la mejor forma posible. Cualquier minuto lo intento aprovechar y salgo a darlo todo por el equipo», explica el jugador, que reconoce que le gustaría tener algún minuto también este domingo, «porque qué bonito sería hacer historia aquí».

Ante el Linense tuvo apenas tres minutos, pero nada más llegar al vestuario con una victoria que no les servía para atar la permanencia, les dijo a sus compañeros: «¿Quién no hubiese firmado poderlo celebrar en casa y con nuestra gente?». Y es que es consciente de que pocos daban un duro por ellos en Navidad. «Pero ahora que lo tenemos tan cerca no nos vamos a conformar. No sería un fracaso, pero sería un golpe muy duro tener que jugar esa promoción de descenso», confiesa.

Ricardo Durán quiere repetir una fiesta en el Vicente Sanz y para ello lo más sensato es ganar. En su opinión, «no puedes depender de mirar otros resultados, porque en dos minutos se da la vuelta a un partido y cambia todo. Lo tenemos fácil para hacerlo nosotros y no tener que mirar el móvil».

De cara al domingo, cree que tienen que jugar con la presión del Granada B, «ellos se la juegan más que nosotros, porque solo les vale la victoria, así que tenemos que intentar hacer un partido largo». En cualquier caso, no quieren ni mirar a otros partidos, ni siquiera al del Badajoz contra el Sanluqueño, en el que da más opciones al equipo gaditano.

Una victoria sería una doble alegría para él, que ha retomado la preparación para las oposiciones a Policía Nacional que tuvo que interrumpir tras cancelarse el vuelo de regreso de Melilla. «Estuve parado porque fue un golpe duro, pero ya estoy dándole caña. Ahora con los nervios no me concentro al máximo, pero ojalá este año pueda ser el bueno», dice sin perder la sonrisa.

Ese propósito de Ricardo Durán bien merece un último esfuerzo de este Don Benito que quiere hacer historia.