«Quizás necesitamos situaciones extremas para motivarnos» Lunes, 17 diciembre 2018, 08:10

«Es el partido más serio que hemos hecho en casa. Me ha recordado al de UCAM. Hemos ganado al mejor equipo de la categoría y el que mejor me cae. Estoy muy orgulloso de los chicos porque sufren mucho durante la semana», exponía Nafti nada más concluir el encuentro. El entrenador del Badajoz se mostraba satisfecho por un gran partido de su equipo en líneas generales, aunque lamentó que no le diera continuidad. «No somos capaces de mantener este nivel que mostramos ante grandes rivales. El rendimiento y contundencia baja ante equipos de la parte baja. De manera inconsciente quizás necesitamos estar en situaciones extremas, jugar en patatales y con un gran rival para motivarnos». Nafti insistía en desconcierto que le provoca esa doble cara de su equipo. «Estoy contento por el rendimiento, pero me hago preguntas. La gente no lo sabe, pero el grupo sufre mucho».

El Badajoz hizo su encuentro más completo. «No sé si ha sido nuestro mejor partido de la temporada. Ha sido parecido al de UCAM, pero me gustó más frente al Almería B». La victoria da un plus de confianza al vestuario en un momento que empezaba a ser delicado. «No vamos a ir ahora de creciditos. Nos hemos enfrentado a un rival muy bueno y conseguimos mantener la portería a cero».