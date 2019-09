Quinta oportunidad para el Mérida Mario Gómez pugna por un balón en el último duelo en el Romano. :: J. M. ROMERO Los de Santi Amaro buscan su primer triunfo del curso ante el vigente campeón de grupo y uno de los favoritos al ascenso M. G. MÉRIDA. Domingo, 22 septiembre 2019, 11:15

«Tenemos que ser conscientes de que tenemos que ganar, sí o sí, por encima de otras cosas». No se esconde Santi Amaro. Aunque el rival sea el vigente campeón del grupo, aunque el rival sea uno de los candidatos a revalidar título, aunque el rival lo dirija un tipo con el currículum de Alberto Monteagudo. «A lo mejor es el rival propicio porque al futbolista le levanta un clima de intensidad que, en principio, otro rival no lo hace. Viene un equipo cuyo objetivo es quedar primero, tú estás necesitado. se dan todos los factores para que el nivel de intensidad lo activemos desde el primer minuto. Ya sabemos que si no estamos bien, podemos perder con cualquiera... pero que sí estamos metidos, también le podemos ganar a cualquiera».

El conjunto onubense, que ha perdido todo lo de fuera y ha ganado todo lo de casa, se presentará en el Romano con una notable afluencia de aficionados blanquiazules y con las ausencias confirmadas de Rubén Cruz, Alfonso, Rivero, Óscar Ramírez e Irizo. «Vamos con las orejas levantadas tras lo que nos pasó en San Fernando y Villarrobledo. Allí se lo están tomando como una final y necesitamos ir activados y serios, dando la sensación que damos en casa. Arriba sabemos que generamos, así que no podemos conceder mucho atrás», opinó en la previa Alberto Monteagudo, exjugador del Mérida CP.

Con la única baja del guardameta Javi Sánchez, Santi Amaro tendrá que hacer tres descartes esta tarde y decidirse por un 'once' y un sistema que le reporte al equipo su primer triunfo de la temporada. «Defensivamente, con tres por dentro, ocupamos mejor los espacios. Pero con dos delanteros generamos más cosas. Sobre todo porque Pino y Espinar están ahora muy bien. Pero también es verdad que con el 4-4-2 los jugadores de banda tienen que ayudar mucho más y tienen que ser más centrocampistas que extremos», rumia el técnico emeritense.

Independientemente de los jugadores y el sistema elegidos, Santi Amaro tiene claro lo que tiene que hacer su equipo. «Tenemos que ir a por la victoria desde el principio. El Recreativo cuenta con unas individualidades bárbaras, no necesitan mucho para desequilibrar, se siente cómodos con espacio y con un ritmo lento de partido. y nosotros tenemos que plantearle todo lo contrario: ser agresivos, intensos, ganar duelos. Tenemos que tener el reflejo del partido del Villarrobledo: estar juntitos tanto en defensa como en ataque y tirar muchas ayudas».