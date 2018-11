«Hoy quiero quedarme con la alegría de la afición» Lunes, 5 noviembre 2018, 08:09

«En el primer cuarto de hora han estado un poco desubicados los jugadores, no sé si por el cambio de entrenador y todo lo que ha pasado esta semana». Eran las primeras impresiones de Nafti tras un partido que no pudo vivir en el banquillo al no estar tramitada aún su ficha. Aunque reconoció la reacción tras la reanudación. «En el segundo tiempo tuvimos que ponernos el mono de trabajo y sufrir». Nafti también se mostró preocupado por el estado del terreno de juego. «Si se confecciona una plantilla para tocar el balón y tenemos que jugar cada quince días en este campo, yo en diciembre tendré que dar la baja a Kamal, Guzmán, Petcoff, Francis... y firmar otro tipo de futbolistas». Admitió que quedan muchas cosas que mejorar, pero que «hoy quiero quedarme con lo positivo, con la alegría de la afición».