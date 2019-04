«No quiero que mis jugadores se pongan límites» Lunes, 1 abril 2019, 08:42

Nafti resaltó las dos caras de su equipo en cada mitad. «Ha habido dos partidos muy diferentes en el primer tiempo y en el segundo. No sé si en el primero hemos salido con demasiado respeto al rival y el Cartagena ha demostrado su calidad. A partir de la media hora hemos empezado a salir tímidamente y en el segundo se ha reflejado esos últimos diez minutos». En ese sentido, el preparador del Badajoz reconocía que les pidió más atrevimiento y confianza. «En la primera media hora ha sido un querer y no poder. El rival ha estado muy cómodo. Les he dicho en el descanso que si teníamos que perder que fuera por otro planteamiento no por miedo a fallar». En cuanto al rival, Natfti señaló que «ha sido el mejor equipo que ha pasado por Badajoz desde que estoy aquí. Va a ser de superior categoría».

El técnico del Badajoz se mostró esquivo con las preguntas sobre las opciones de playoff. «Vamos a descansar. Necesito a todos jugadores para el final de temporada». Y para frenar la euforia saca la lista de peores éxitos. «Recuerdo Almería B, Málaga B, Talavera... Siempre hay un pero. Ahora no vamos a ir de cracks. Hace cuatro meses éramos unos mindundis». Aunque tampoco descarta nada. «No quiero que mis jugadores se pongan límites».