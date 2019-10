«Si quieren ganarnos van a tener que hacer las cosas muy bien» Diego Merino con el Mérida. :: j. m. romero Diego Merino Entrenador del Mérida El técnico emeritense visualiza el derbi como una gran oportunidad para que sus jugadores se lo empiecen a creer M. G. MÉRIDA. Sábado, 26 octubre 2019, 11:18

Diego Merino y sus muchachos atisban el derbi como una oportunidad. Ni como una final ni como un marrón ni como una gran responsabilidad. Sino como una oportunidad. Nadie de ese vestuario quiere perdérselo. Antonio Pino, por ejemplo, se ejercitó ya el jueves con el grupo (aunque se espera que esté disponible para la próxima jornada), Poley y Cubo son altas y solo Salvi, por un proceso gástrico estos últimos días, es duda para viajar mañana al Nuevo Vivero. Aunque viajar, viajar. viajarán todos.

-¿Qué le dice este derbi?

-Es una ilusión, una oportunidad, algo maravilloso. Yo lo estoy viviendo con muchas ganas y solo veo situaciones positivas. Somos conscientes de que no vamos a salir de esta situación ni mañana ni pasado y lo más importante es mentalizarse de ello. Hemos hablado en el vestuario que ya miraremos la clasificación en enero, porque ahora toca poner el foco en el día a día para mejorar y crecer.

-En el último derbi en el Nuevo Vivero, el Badajoz se lo adjudicó gracias a su intensidad en el tramo inicial del choque. ¿Visualiza esa opción de partido?

-El tramo inicial del partido es importante. Pero sabemos que nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de la categoría, que en el duelo individual tiene traslado, eliminación y velocidad, y eso le hace tener una cantidad de recursos importantes. Pero aunque estamos en construcción, tengo claro que vamos a plantar cara y vamos a hacer un buen partido. Si quieren ganarnos van a tener que hacer las cosas muy bien.

-Al tener a casi toda la plantilla ya al completo, ¿se plantea cambios en el once o va a apostar por la continuidad?

-Siempre digo que tratamos de analizar los partidos más allá de los resultados. A lo mejor un día ganamos y hacemos tres o cuatro cambios el domingo que viene y otro día perdemos y repetimos alineación al domingo siguiente. Hay un análisis más profundo. Ahora tenemos más cantidad de recursos, así que trataremos de elegir el mejor once para ser competitivos.

-¿Cómo cree que puede influir el ambiente en lo futbolístico?

-Yo creo que es una motivación jugar en un escenario como el que vamos a vivir el domingo. Así lo deberían ver los futbolistas. El problema es cuando no sea así. Nosotros lo vemos como una oportunidad de demostrarnos que se puede, porque estamos haciendo las cosas bien. Yo confío a muerte en los míos, sabiendo que tenemos un margen de mejora importante.

-¿Qué le diría a los que no creen?

-No les puedo decir nada. El domingo pasado estuvieron espectaculares, animando y apoyando siempre, lo que hizo que el futbolista diera, no el cien por cien, sino el doscientos por ciento. Y la gente se lo agradeció tras el partido. A la gente que no confía no le puedo decir nada. El trabajo dirá y el trabajo nos pondrá en nuestro sitio en la jornada 38.