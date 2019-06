ASCENSO A SEGUNDA Nadie quiere irse de vacaciones en el Badajoz Nafti durante el recibimiento de la afición al Badajoz a su llegada al Nuevo Vivero en la ida. / J. A. RODRÍGUEZ Nafti asegura que llegan justos de fuerzas, pero con la consigna innegociable de «acabar muriendo» por los 300 aficionados que se desplazarán a Logroño MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Sábado, 1 junio 2019, 08:57

«A nosotros nada nos da miedo». El técnico del Badajoz, Mehdi Nafti, es consciente de que varios factores juegan en contra de su equipo, que el escenario no es precisamente idílico. No en vano, juegan fuera de casa, ante un equipo correoso y duro, defensivamente casi impenetrable, al que necesitan anotar un gol para empatar y dos para pasar la eliminatoria. Nadie dijo que fuera fácil y si a algo ha aprendido el conjunto pacense es a sudar cada milímetro de terreno que ha conquistado para apropiarse el derecho a luchar por el ascenso. «Los chicos están convencidos de que vamos a hacer algo muy grande».

Sin concesiones, un titánico esfuerzo sin cuartel tras otro durante cinco meses de infarto. Así se ha forjado la historia de un vestuario desmembrado mutado en un bloque hermético con una fe infinita en sus posibilidades. El grupo es el gran patrimonio de la plantilla, cada jugador ha incrementado sus prestaciones como parte de un todo indivisible y solidario. El Badajoz ya ha ganado. Por ejemplo, infundiendo respeto en los rivales: «soy el primero que inflo el pecho de orgullo al ver que eso llega más allá del grupo IV», presumía Nafti la pasada semana. El éxito es ser fieles a un estilo y unos valores y llegar hasta el final reconociéndose en el césped merced a una identidad moldeada desde las entrañas de un vestuario. Aunque no es suficiente, hay hambre. «No queremos irnos de vacaciones todavía».

El hashtag #YoSíCreo, que se ha viralizado en las redes sociales entre la afición en las últimas horas, «refleja lo que somos desde enero. Significa muchas cosas, muchas imágenes que se me pasan por la cabeza», resaltaba Nafti. Pasión, unidad, coraje, lucha...

El entrenador francotunecino evocaba ayer en rueda de prensa momentos que encarnan la idiosincrasia blanquinegra. La estirada imposible de Kike Royo en el penalti contra el UCAM que sostenía el vuelo del equipo hacia los playoffs; el gol de Éder contra el Ibiza, cuando los pacenses se quedaban con un jugador menos y extremaban sacrificios; el capitán Guzmán apretando los dientes, desafiando al dolor tras romperse un dedo y lanzando un penalti con el corazón; las lágrimas de José Ángel estremeciendo a una grada y a toda una ciudad.

Mañana acudirán a la batalla en tierras riojanas (Las Gaunas, 19.30 horas) escoltados por un ejército de 300 irreductibles. «Lo valoro muchísimo. Mucho más que los que se han subido al bus cuando el equipo estaba en las mejores condiciones. Me quito el sombrero también ¿eh? Una cosa no quita la otra, pero lo que va a hacer esta gente el domingo es espectacular. Tenemos que acabar muriendo por ellos».

¿Y las piernas? Ese es otro asunto. «Sufriendo, pero es lo que hay», se lamenta. Pletórico, pero exhausto, el Badajoz no va sobrado de fuerzas ni de soldados, con futbolistas tocados que irán a la contienda aunque sin sus mejores armas. «El que pueda jugar que lo haga con dolor, ya habrá tiempo para curarse». La confección de la plantilla, especialmente en el mercado de invierno, no contempló la opción de un periodo extra de competición y Nafti no se esconde al respecto. «Es evidente que teniendo en cuenta lo que hicimos durante el mes de enero a nivel de club no hemos pensado en un posible playoff, y así llegamos, pero jamás será una excusa».

Kamal, descartado

La zona del campo más perjudicada por las lesiones es la medular, ya que Kamal está descartado y no entrará en la lista. Existía una remota posibilidad de que estuviera disponible para este partido, pero su ausencia era más que probable. A ese contratiempo se ha unido ahora la duda de Julio Cidoncha, que está entre algodones por unas molestias. En esa parcela vuelve José Ángel, que ha cumplido su sanción por acumulación de amarillas.

El otro capitán, Guzmán Casaseca, está apurando su recuperación y viajará con la expedición. No es descabellado que al menos tenga una plaza en el banquillo, a pesar de que su participación puede ser precipitada. Cristian, que también lleva varias semanas en el dique seco, tiene más opciones de entrar en la convocatoria tras sus problemas de tobillo.

Toca remontar, algo en lo que se ha especializado el Badajoz durante toda la segunda vuelta, en la que fue recuperando terreno hasta poner su bandera en la cuarta plaza.