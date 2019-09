«Hemos querido hasta el final ganar el partido» Lunes, 23 septiembre 2019, 08:44

«Fastidiados porque el vestuario quiere darle a la afición la primera victoria que no llega». Así lamentaba Juan García, entrenador del Don Benito, el empate ante el Marbella que impedía una semana más estrenar el casillero de triunfos. «Hemos querido hasta el final ganar el partido. Eso se lo debemos a la afición y no vamos a tirar la toalla», proseguía. Un fallo en defensa privó del triunfo a los rojiblancos y así lo reconocía: «Ha sido un error garrafal el no estar atentos a ese desmarque en un saque de banda. A partir del gol hemos intentado empatar por todos los medios. Es responsabilidad mía por no mantener la concentración de los jugadores todos los minutos y esa acción puntual deberíamos haber estado atentos». En ese sentido, el entrenador pacense valoraba el trabajo de sus jugadores, «que lo han dado todo, incluso después de marcar el empate hemos mantenido la línea de tres».

Por otra parte, hacía autocrítica en cuanto a las ocasiones a balón parado. «La pizarra es nuestra y hoy se ha hecho mal». Una tarea en la que avanza que trabajarán esta semana de cara al partido ante el Recre.