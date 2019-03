«Queremos seguir soñando» José Higón celebra uno de sus dos goles frente al Don Benito perseguido por José Ángel. / ESTRELLA DOMEQUE José Higón destaca el gran momento del Badajoz y refleja el sentir del vestuario ante el reto ilusionante que se presenta en el tramo final J. P. BADAJOZ. Miércoles, 27 marzo 2019, 08:21

El Badajoz vive su mejor momento de los últimos quince años y mantiene a su afición entusiasmada por una magnífica segunda vuelta en la que ha metido la sexta para posicionarse como alternativa a la cuarta plaza. El equipo blanquinegro encadena nueve jornadas seguidas sin perder y en el vestuario, aunque con prudencia, ya se empiezan a hacer las cuentas de lo que puede llegar a ser este final de temporada. «Los dos partidos que vienen ahora son los más importantes y en los que nos jugamos ver hasta dónde podemos llegar», expone José Higón, protagonista con su doblete en Don Benito. El líder Cartagena y el cuarto UCAM Murcia van a calibrar las opciones de los pacenses. «Esos dos partidos van a decidir el devenir de la temporada, si podemos luchar por otro objetivo o pensar en la Copa», señala.

Partidos de máxima exigencia, pero que suponen un reto ilusionante. «La victoria en el derbi nos da un poco de aire para las dos jornadas tan difíciles que tenemos ahora. Ahora solo pensamos en la visita del líder, aunque después viajamos a Murcia, una de las finales más importantes que tenemos por la posibilidad de meternos en la lucha por la cuarta plaza», apunta el extremo valenciano. El Badajoz ya destronó a otros equipos que llegaron líderes al Nuevo Vivero como Melilla y el propio UCAM. «En el Nuevo Vivero hemos hecho sufrir a los líderes un poco. Se nos dan bien los equipos de arriba», recuerda José Marco Higón (Valencia, 1991). Por eso, espera que el domingo la masa social blanquinegra responda como en las grandes citas en una visita siempre especial por el recuerdo inolvidable del ascenso del 92. «El apoyo que nos da la afición está siendo fundamental. En Don Benito volvió a estar de diez y quiero hacer un llamamiento para que ante el Cartagena sea una fiesta del fútbol y puedan disfrutar. Da gusto jugar así con la gente tan entregada al equipo. Te da la vida», subraya.

El Badajoz llega al tramo final con nuevos alicientes en el horizonte. «Estamos en puestos de Copa, llevamos dos jornadas metidos y queremos consolidar la plaza. Nuestro objetivo era la permanencia y creo que ya la hemos conseguido. Ahora nos planteamos objetivos más altos. Sin ponernos presiones», sostiene Higón. Ocho jornadas por delante para ilusionarse. «Queremos seguir soñando, todos tenemos ganas de más», remarca. El jugador blanquinegro resalta lo mucho que ha costado llegar hasta la sexta plaza y espera aprovechar la buena dinámica del equipo para animar el campeonato. «Estamos a siete puntos, ¿quién nos lo iba a decir? El vestuario es optimista, estamos muy unidos y queremos estar el máximo posible arriba». El Badajoz protagoniza un esprint final con remontada que recuerda al de la última fase de ascenso a Segunda en la 2003-04 con el revulsivo que supuso la llegada de Juanma Generelo al banquillo. «Hace cuatro meses dije que vamos partido a partido. Hemos pasado momentos difíciles. Hemos llegado donde estamos sin pensar en los demás, por el bloque, el trabajo del grupo...», añade Higón.

Nafti resaltó la actuación del futbolista valenciano, a quien le considera con condiciones para jugar en superior categoría. «Higón ha hecho su papel, es lo que le falta para estar en otra categoría, mejorar en la finalización», comentó tras ganar en Don Benito. El extremo blanquinegro reconoce estar muy contento por la confianza de su técnico. «Son de agradecer sus palabras. Lo comento con mis familiares y compañeros. Otros años con menos méritos había marcado más goles. Estoy trabajando en la finalización, aunque también tiene que ver la suerte porque me estoy topando con varios palos y ocasiones que me han sacado en la misma portería. No estaba teniendo suerte, pero este domingo llegó el premio y encima valió la victoria del equipo, que es lo más importante». En ese sentido, Higón valora el efecto revitalizante de los tres puntos en un derbi. «La victoria ante el Don Benito nos ha venido muy bien a todos mentalmente».

Desde la llegada de Nafti, el Badajoz se ha convertido en un equipo difícil de batir. Higón apunta la clave. «Hemos conseguido lo que tanto tiempo llevábamos luchando que es dejar la portería a cero. Hemos trabajado mucho en mejorar en defensa y están saliendo las cosas. Es un trabajo de día a día. El míster ha puesto las bases para un trabajo muy bueno», explica.

En lo personal, Higón y David Martín son los únicos de la plantilla que han participado en todos los partidos. «He tenido la suerte de jugar siempre. Con Nafti he salido en todos de titular y con Patxi aunque al principio no salía de inicio tuve mis minutos». El jugador valenciano se siente muy identificado con el club y la ciudad. «Estoy muy a gusto en Badajoz y me gustaría continuar el máximo tiempo que pueda aquí».