Un punto para el Villanovense que sabe a poco

Julio Cobos, entrenador del Villanovense, llegó contento a la rueda de prensa después de llevarse un punto que dio por bueno: «Siempre que se sume, bienvenido sea y si es fuera de casa mejor. El partido lo he visto igual tanto por el Sanluqueño como por el Villanovense. Ambos necesitábamos ganar porque quien lo hiciera daría un paso muy importante para salir de la zona de abajo. El partido ha sido muy igualado y los goles han tenido que llegar a balón parado. El campo es difícil, muy cerrado, con la afición muy encima de las jugadas, lo conocía muy bien, tanto que he jugado aquí. Valoro el hecho de haber ido por detrás en el marcador y haber remontado dos ocasiones. Güiza tiene muchísima calidad con pegada, viene de vuelta, y ha sabido finalizar muy bien una muy buena acción del Sanluqueño. Me voy con un punto insatisfecho ya que pudimos marcar el 2-3 si Barbero no lo hubiera evitado. Pero es verdad que los goles nos van a permitir dormir fuera de los puestos de descenso. Hubiera sido muy bonito ganar el último partido del año».