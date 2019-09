Pulso por el liderato en el 'Nuevo Hervidero' Ferrón, con el Badajoz y Kike Royo al fondo, en el partido en San Fernando de la temporada pasada. :: / CATA ZAMBRANO El Badajoz recibe este domingo al San Fernando de Francis Ferrón en un duelo por las alturas que ha generado gran expectación J. P. Sábado, 28 septiembre 2019, 21:04

Nuevo Vivero pone en juego el trono del grupo cuatro en medio de una gran expectación.

Primero contra segundo en un pulso por el liderato que promete grandes emociones, aunque el campeonato no haya hecho más que comenzar. Se espera la mejor entrada en un partido del Badajoz sin ser de playoff y desde el mediodía de este domingo se va a ir animando el ambiente con un aperitivo previo en la explanada del estadio. No es que sea un duelo decisivo o la última jornada, solo es la sexta, pero la ilusión que ha despertado el equipo blanquinegro es de tal magnitud que convierte cada encuentro en una auténtica fiesta. Y es que la posibilidad de ver al Badajoz líder en solitario ya desde el arranque es demasiado atractiva. «Entiendo que para la gente vende el primero contra el segundo, pero estamos en la sexta jornada. Hasta la primera vuelta la clasificación ni la voy a mirar», precisa Mehdi Nafti tratando de rebajar la presión. El bautizado por Joaquín Parra como 'Nuevo Hervidero' mide las aspiraciones del Badajoz.

BADAJOZ-SAN FERNANDO CD Badajoz: Kike Royo; Toni Abad, Iván Casado, César Morgado, Candelas; Carlos Portero, Sergi Maestre, Caballero, Héber Pena; Gorka Santamaría y Dani Segovia. San Fernando CD: Rubén Gálvez; Gabi Ramos, Lolo Guerrero, Moisés García, Fernando Pumar; Antonio Oca, Sandro Toscano; Pedro Ríos, Hugo Rodríguez, Omar Perdomo; y Francis Ferrón. Árbitro: Cid Camacho (castellano-leonés). Estadio y hora: Nuevo Vivero, 18.00 horas.

Como ingrediente extra al plato fuerte de la jornada está la vuelta de Francis Ferrón al Nuevo Vivero como pichichi del San Fernando para retar a su amigo el infranqueable Kike Royo. Un duelo de alto voltaje. «No me preocupa. Si ganamos 3-1 que sea Francis quien haga el gol para su equipo, me alegraría. Es un jugador muy peligroso, un delantero de gran calidad. Hemos hecho hincapié esta semana en eso. Conocemos sus virtudes y sabemos el talento que tiene. Le deseo que acabe pichichi con 40 goles, pero que aquí tenga el menor protagonismo posible», sostiene el técnico blanquinegro. Nafti reconoce tener una relación especial con el delantero algecireño, a quien tuvo también en el Marbella y uno de los héroes de la clasificación para el playoff. «Él sabe el cariño que le tengo. Es un chico que nos ha ayudado muchísimo durante la pretemporada, ha hecho un trabajo con los nuevos espectacular. Le debo mucho. Tiene un corazón enorme y no hace falta hablar del talento que tiene». Francis Ferrón conoce bien los secretos del Badajoz y no solo por la campaña anterior, sino por haber realizado prácticamente toda la pretemporada a las órdenes de Nafti. «Los jugadores se conocen, los entrenadores nos conocemos, pero hoy en día existen plataformas, al final todo se sabe. Lo que está claro que Francis podrá dar indicaciones sobre nuestra plantilla, no nos preocupa, lo mismo que nosotros tenemos informaciones sobre el rival», expone el preparador del Badajoz.

El San Fernando llega al Nuevo Vivero como líder, pero con mucho respeto. «El Badajoz es un auténtico equipazo, el equipo que más desembolso ha hecho no solo para estar entre los cuatro primeros sino para ser líder a final de la temporada regular», avisa desde la Isla el técnico García Sanjuán.

Nafti cuenta con todos sus jugadores salvo Kike Pina, quien ya ha empezado a entrenar con el grupo y podría estar disponible para la próxima semana. El propio entrenador blanquinegro podrá sentarse en el banquillo tras cumplir sus tres partidos de sanción. «Te sientes frustrado, pero tienes que aceptarlo. Pero tengo muy claro que yo no voy a cambiar», admite. En el San Fernando es duda Raúl, con molestias.

El preparador franco-tunecino se siente seguro con la calidad de su plantilla y su capacidad para amoldarse e interpretar los partidos. «Tengo un grupo muy inteligente», subraya. Y en cuanto al San Fernando, destaca que será un partido diferente al de Córdoba. «Son dos equipos distintos, con dos sistemas de juego distintos. El San Fernando tiene más protagonismo con el balón que la temporada pasada, con las líneas más adelantadas con Pedro Ríos, Hugo, Perdomo, Francis... Cualquiera de los cuatro podría jugar en cualquier equipo de Segunda». García Sanjuán, por su parte, se deshace en elogios hacia el conjunto pacense. «El Badajoz tiene muchas más cosas que otro rival».

Nafti advierte de la igualdad de la categoría. «Este inicio nos ha demostrado a los 80 equipos de Segunda B que cualquiera puede ganar». En ese sentido, considera clave la estrategia. «El que se muestra más fuerte en las dos áreas, atacando y defendiendo, tiene más opciones de estar arriba». Y lamenta que el terreno de juego no esté en buenas condiciones. «El césped es lo único que no ha crecido con la era Joaquín Parra. Todo ha mejorado menos el césped. La calidad se nota».