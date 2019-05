Prueba de rodaje en Sanlúcar Mendy y Fofana tendrán su oportunidad desde el principio. :: J. V. ARNELAS El Badajoz se da un respiro en la última jornada y viaja con varios canteranos con el objetivo de dar minutos a los menos habituales J. P. Domingo, 19 mayo 2019, 12:45

BADAJOZ. El Badajoz por fin se puede dar un respiro. Entre huir del descenso, correr hacia la Copa y esprintar para el playoff no ha tenido un descanso desde la llegada de Mehdi Nafti en esta carrera de fondo en la que tenía un control de marcas cada domingo. No había tregua posible. Seis meses de una exigencia extrema. Pero el equipo pacense aseguró su objetivo con un partido aún por disputarse y se puede permitir el lujo de ir a Sanlúcar de Barrameda con cierta relajación. Una situación idílica para un equipo tradicionalmente condenado al sufrimiento en la última jornada. Una circunstancia en la que sí se encuentra su rival, jugándose no caer en la plaza de promoción de descenso con el Granada B, Jumilla y Don Benito.

Con los deberes hechos y pensando ya en la primera eliminatoria de ascenso, el técnico blanquinegro adelantaba que dará descanso a los habituales y por eso se ha llevado a canteranos como Barquero, Abraham, Golo, Moi Ortega y algún 'yogurín' más del juvenil de La Academia CDB. Pero avisa de que no irán de turismo a este enclave natural donde el Guadalquivir se convierte en mar y a los pies de Doñana. «Tenemos en juego mantener todo lo que hemos conseguido hasta ahora, la continuidad del trabajo, con otros jugadores, pero continuidad», sostenía Nafti.

De esta forma y con la duda de Cristian Pérez, será el turno del portero Pawel Florek, los inéditos Mendy y Jordan Greenidge, Adama Fofana y de otros jugadores importantes en distintas fases del campeonato pero ahora con menor protagonismo en el once como Juanjo García, Eneko Zabaleta y el capitán José Ángel. Una oportunidad para rodarse de cara a tenerles a todos enchufados para el playoff. Incluso Barquero, Abraham o Golo podrían salir de inicio. «Quiero saber cómo están los chicos que menos minutos llevan, los del filial que nos vamos a llevar. Hay que ir a competir y si se puede ganar mejor», apuntó Nafti en su habitual comparecencia del viernes.

José Higón y David Martín llegan al playoff con muchos kilómetros en sus piernas. Son los únicos jugadores que han participado en todos los 37 encuentros de liga. La lesión de Guzmán les deja prácticamente sin recambios, de ahí que el preparador francotunecino trate de buscar otras alternativas con Eneko y Golo del filial. «Me hubiese gustado que David Martín o Higón tuviesen más descanso. Es verdad que la lesión de Guzmán nos ha impedido rotar en el puesto de extremo, por eso hemos adelantado también en los últimos partidos a Eneko. La lesión de Kamal y Cristian también nos han perjudicado bastante, pero es lo que hay». También reservará seguro a Candelas, Toni Abad, Petcoff y Éder Díez. En defensa pueden ser varias las variables en función de si puede contar con Cristian Pérez y optar por Barquero para dar relevo a Mario Gómez y César Morgado. Nafti no tiene mucha confianza en Jordan Greenidge, por lo que Francis Ferrón, más fresco que Éder Díez, podría ser el único en mantenerse entre los titulares y con José Ángel de enganche.

A la espera del sorteo del lunes, Nafti se muestra confiado en las prestaciones de su tropa. «Hemos hecho una segunda vuelta increíble con unos números espectaculares y de ahí el subidón del equipo. Lo que más me gusta es que el equipo no sufre tanto. Nos hacen pocas ocasiones y eso nos da mucha confianza».

El Sanluqueño se juega la permanencia. Necesita ganar para salvarse o que el Granada B pinche en Don Benito.