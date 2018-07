3x1 de presentaciones para abrir boca en el Badajoz Ezequiel (izq.), Cristian y Toni Abad, ayer en la presentación. :: j. v. a. Ezequiel Lamarca, Toni Abad y Cristian Pérez inauguran la puesta de largo del nuevo proyecto del conjunto blanquinegro MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Viernes, 20 julio 2018, 08:45

Semanas de fichajes, vuelta al trabajo con los entrenamientos de la pretemporada y faltaba otro de los clásicos por estas fechas, la presentación de las nuevas incorporaciones. A expensas de cerrar la plantilla con un lateral derecho y un mediocentro como principales prioridades, así como algún sub-23 en distintas posiciones, era el turno de la puesta de largo de los futbolistas que se han sumado al nuevo proyecto del Badajoz. De momento son 14 las caras nuevas.

Ayer abrieron este capítulo protocolario veraniego Cristian Pérez, Toni Abad y Ezequiel Lamarca, «que fueron de los primeros que se fueron cerrando», según advirtió Pablo Blázquez en el acto celebrado en el McDonald's de Ricardo Carapeto.

El primero en tomar la palabra fue Cristian, defensa polivalente procedente del Rápido de Bouzas, que afronta su quinta temporada en Segunda B, donde ha disputado más de 100 partidos. El juego aéreo, la fuerza en el uno contra uno, la rapidez y la contundencia son sus principales virtudes.

Cristian Pérez: «El objetivo es la permanencia, y todo lo que venga después bienvenido sea»

«Ya tenía relación con Patxi Salinas, me comentó la opción de ir al Badajoz y no dudé mucho, es un equipo histórico. El proyecto que me planteó me convenció y estoy muy contento de estar aquí». Eran las primeras impresiones del zaguero leonés. Refiriéndose a los objetivos de cara a este curso, es comedido y tiene los pies en la tierra. «La prioridad es conseguir la permanencia, y todo lo que venga después bienvenido sea».

Con amplia experiencia en la categoría de bronce es una voz autorizada respecto al nivel de los grupos y destaca que el cuarto es «muy complicado porque hay grandes equipos con importantes presupuestos y masa social».

El siguiente en comparecer fue Toni Abad, mucho más conciso y parco en palabras que su compañero. Se trata de un lateral sub-23 que vistió la camiseta del Torre Levante en 35 partidos de la pasada campaña, «de perfil ofensivo que puede dar mucha profundidad al equipo», manifestaba el propio futbolista. El técnico blanquinegro consiguió convencerle con facilidad para que aceptara recalar en el Badajoz, que supone «un salto de categoría importante» para él.

La afición, clave para Ezequiel

Cerraba la ronda Ezequiel Lamarca, que ya visitó el Nuevo Vivero el pasado mes de enero, cuando su exequipo, el Écija, caía derrotado (3-0). «Con esa afición, incluso jugando como contrario, te sientes jugador, con la gente volcada con el equipo, y eso me ha hecho estar aquí».

Jugador de área, con un perfil más de segundo delantero, el atacante cordobés promete «trabajo y, con él, llegarán los goles». No se marca una cifra realizadora para este curso, aunque espera superar los 12 tantos logrados en el conjunto astigitano en la 2017-18. Reconoce que contaba con ofertas de otros equipos, pero optó por recalar en club pacense porque considera muy ilusionante el proyecto.

En cuanto a los partidos de pretemporada, ayer quedó fijada una nueva cita en el calendario estival. El próximo 4 de agosto, el Badajoz se enfrentará al Racing Valverdeño en el Municipal de San Roque, a partir de las 20.00 horas. Por concretar queda aún la fecha del Trofeo Ibérico, que se disputará en el mes de septiembre.

Para este lunes, 23 de julio, el club ha planificado un entrenamiento a puerta abierta con acceso libre para los aficionados a las 19.00 horas. Los jugadores regalarán balones a los asistentes al término de la sesión.