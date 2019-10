SEGUNDA B Preparados, listos. Javi Sánchez Javi Sánchez podría reaparecer mes y medio después. :: e. domeque El guardameta del Mérida ya entrena con el equipo y Santi Amaro medita si convocarlo para recibir mañana al Villarrubia M. G. Sábado, 5 octubre 2019, 09:38

mérida. Han pasado cinco semanas y seis días desde que Javi Sánchez chocara en el derbi de la primera jornada con David Agudo y se fastidiara los ligamentos de su rodilla derecha. Cinco partidos después, el guardameta titular del Mérida podría volver mañana a enfundarse sus guantes. «Vamos a valorarlo», propone Santi Amaro. El cordobés ha entrado en la rutina diaria de entrenamientos con sus compañeros esta última semana y de la sesión de esta mañana dependerá su inclusión o no en la convocatoria. «Si entra en convocatoria es porque está para competir. Ha entrenado bien y si quisiéramos lo podríamos poner. Pero no queremos correr riesgos: lo valoraremos tras el último entrenamiento».

El regreso de Javi Sánchez podría ser una de las dos grandes novedades del Mérida de cara al duelo de mañana ante el Formac Villarrubia (18.00 horas). La otra, mucho más certera, es la de Adrián Tellado. El lateral derecho cedido por el Real Betis, que aún no ha sido incluido en una convocatoria en lo que llevamos de temporada, debutará como titular ante las ausencias por lesión de Melchor y Emilio Cubo, los dos laterales utilizados hasta la fecha por Santi Amaro. «Estaban alcanzando los dos un buen momento y nos causa cierto desbarajuste. Se podrían buscar alternativas, pero es el momento de Adrián. Está preparado, está entrenando bien y las oportunidades están para cuando aparecen. Tiene que tener la tranquilidad necesaria como nosotros la tenemos en él», apunta Santi Amaro.

A partir de ahí, la idea y el once se parecerá mucho a lo que ya vimos ante Recreativo y Granada B en las dos últimas jornadas. «Siempre dudo, porque la duda te hace crecer», opina el técnico emeritense cuando le cuestionan si la semana ha sido diferente tras la primera victoria del curso en Granada. «Si te instalas en que lo estás haciendo bien y te excusas en que si la pelota no entra o que los errores te penalizan. entras en una zona de comodidad que no es buena. Dudar siempre te hace ser mejor».