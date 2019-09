«No me preocupa mi futuro, sino lo que depende de mí» Santi Amaro se lamenta de una ocasión perdida ante el Recre. :: j. m. r. El técnico del Mérida, Santi Amaro, viajará mañana a Granada con la seria duda de Del Castillo y los 'tocados' Curro y Miguel Ángel Espinar M. G. MÉRIDA. Sábado, 28 septiembre 2019, 10:33

Santi Amaro es consciente de que su equipo aún no ha ganado y que el Mérida cierra la clasificación del Grupo IV. Y también comprende que el foco sobre su figura se amplificará si no gana o puntúa mañana en Granada ante el filial rojiblanco (11.00 horas). Pero lo sabe no porque el trabajo del cuerpo técnico sea insuficiente o porque la confianza y el apoyo del tándem Rubén Andrés-Paco Puertas esté mermando. sino porque en el fútbol los nervios siempre arrastran a la parte más débil. «Mi futuro no me preocupa. Mi situación viene derivada de los resultados del equipo, y es de eso de lo que me tengo que preocupar, no de si me echarán el lunes o no», dice con tranquilidad y mesura Santi Amaro. «Me tengo que preocupar de lo que depende de mí. Intentar que mis futbolistas estén con el grupo, que crean en una idea, que entrenen y compitan bien, que estén cerca de ganar. Eso sí depende de mí. No me desgasto en pensar lo que está fuera de mi alcance».

Porque por quinta semana consecutiva, las explicaciones de la situación vuelven a incidir sobre las mismas causas. «No me cansa explicar lo que nos está pasando porque ese es mi trabajo. Respondo desde la más absoluta honestidad y tranquilidad: el equipo hace muchas cosas bien dentro de un partido, pero también es cierto que en momentos puntuales no estamos siendo contundentes atrás y nos falta acierto arriba».

Y de ahí que ponga como ejemplo la última actuación del equipo. «Si hay un sector que no ve al Mérida, es verdad que puede ser más crítico con nosotros. Pero los aficionados que sí lo ven saben que los resultados no están llegando pero que el trabajo está siendo bueno. Por ejemplo, si ante el Recreativo Diego Del Castillo hubiera marcado en el 89, hubiéramos dicho durante la semana otras cosas muy diferentes a las que se han dicho por el gol de Chuli en el 93. El trabajo es el mismo, hayamos marcado nosotros o marcaran ellos al final. Y es ahí donde tenemos que incidir». La premisa es virar la situación mañana ante un rival directo por salir de los puestos de descenso. Las únicas bajas confirmadas son las de Javi Sánchez y Antonio Pino. Del Castillo comenzó a entrenar ayer y es seria duda. Curro y Miguel Ángel Espinar se han perdido varios entrenamientos por procesos víricos y Poley entrena con normalidad desde el miércoles. Los tres descartes de la convocatoria dependerán de la última sesión de esta mañana.