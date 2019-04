«Le pregunto de quién es la falta y no sabe responder» Lunes, 1 abril 2019, 08:51

«Todavía quiero saber por qué no deja seguir la ley de la ventaja en el primer gol que nos anula y me gustaría que me explicase qué ha pasado en el último gol. Así es complicado. El árbitro no me sabe responder, le pregunto ¿de quién es falta? y no me sabe decir. Me contesta que no sabe qué número es», eran las palabras de un impotente Julio Cobos, tras el polémico empate. «Fuimos de menos a más y terminamos bastante bien. Hemos hecho todo lo que se puede hacer para ganar el partido. Nos cuesta mucho hacer goles, hemos hecho tres, pero sólo nos ha valido uno», añadía. Además, indicaba que el vestuario estaba «fastidiado, porque era ganar el partido en la última jugada».