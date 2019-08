SEGUNDA B Pólvora y control del juego con Dani Segovia y Álex Corredera Álex Corredera (con el balón en la mano) y Dani Segovia durante su presentación, ayer. :: j. v. arnelas El Badajoz presentó ayer a dos jugadores que están llamados a ser piezas maestras del esquema de Mehdi Nafti M. Gª GARRIDO BADAJOZ. Viernes, 9 agosto 2019, 09:26

Segundo turno de presentaciones en el Badajoz, un clásico por estas fechas. Ayer, con un Nuevo Vivero en pleno proceso de remodelación y mostrando ya algunas de sus galas, con un fondo norte casi totalmente aquilatado, fue la puesta de largo de dos piezas llamadas a ser claves en el esquema del técnico Mehdi Nafti: Dani Segovia y Álex Corredera.

«No dudé en ningún momento». Así de rotundo fue Dani Segovia, el primero en tomar la palabra, cuando se le preguntó por cómo fueron los contactos con el conjunto blanquinegro. «Nos espera un año ilusionante». Reconoce que el proyecto ambicioso que le expuso Óscar de Paula, director de fútbol y maestro de ceremonias ayer en la sala de prensa, fue determinante para decidirse por el conjunto pacense. «Todo el fútbol español conoce a este gran club y su historia». Llega con la aspiración de repetir lo conseguido el curso pasado, disputar el playoff, y «de aquí a dos o tres años dar el salto de calidad a Segunda División».

Ya ha mostrado su olfato goleador esta pretemporada y él resalta precisamente esa característica, la pólvora. «Soy un delantero de área, rematador, también me gusta asociarme, pero sobre todo tengo buen juego de espaldas y aéreo». No se marca una cifra exacta de goles, pero sí quiere mejorar su balance de la campaña pasada con el Racing de Santander (8 dianas), con el que consiguió el ascenso a Segunda División.

Álex Corredera, el segundo en intervenir, también mostró su predisposición para ponerse a las órdenes de Nafti desde el principio. «Me convencieron bastante rápido. Recuerdo que Óscar (De Paula) me llamó un día por la noche y me explicó el proyecto; yo ya conocía al club de jugar con el Murcia, era una buena opción para mí».

El futbolista catalán cuenta con el ADN Barça tras haber militado durante varios años en la cantera del conjunto culé. No en vano, con el conjunto azulgrana se proclamó campeón de la Youth League, la Champions juvenil. «Eso no se lo regalan a nadie. Tiene una zurda envidiable y mucho talento», resalta de él De Paula. «Soy un mediocentro ofensivo al que le gusta tener el balón y marcar el ritmo del partido». Consciente de la polivalencia y el sacrificio que exige la categoría de bronce, su juego ha mutado hacia una versión más completa. «Ahora defiendo más y he ido adquiriendo los conceptos que se necesitan para Segunda B».

El director de fútbol del Badajoz quiso concluir el acto agradeciendo a ambos jugadores su apuesta por el conjunto blanquinegro pese a contar con otras opciones. «Álex tenía una oferta en firme de la Primera División holandesa», admitió.

5.000 abonados

El Badajoz rebasó ayer otra cifra redonda en cuanto al número de abonados, ya que más de 5.000 aficionados han retirado ya su carné de la temporada 2019-20.