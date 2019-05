Poley: «Es una tontería hacer quinielas si tú no haces tus deberes» Poley pugna por un balón con el extremeño Jesús Rubio. :: e. domeque El centrocampista cree que partido de este domingo ante el Sanluqueño es el más importante del año ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Jueves, 9 mayo 2019, 08:37

Borrón y cuenta nueva, una semana más, del Villanovense para afrontar el partido de este domingo ante el Atlético Sanluqueño. Olvidado lo ocurrido en Sevilla y que complica sobremanera la salvación, los serones miran ya «al partido más importante de la temporada». Así ve Gonzalo Poley el todo o nada que vivirán ante el equipo de su localidad natal. «Es el equipo en el que crecí y que me lo dio todo antes de irme al Madrid, pero éste es mi trabajo y ahora sólo quiero que gane el Villanovense», afirma el de Sanlúcar.

Es un equipo al que conoce bastante bien y del que destaca su intensidad. «Tienen las ideas claras y ahora con Abel Gómez juegan bastante bien al fútbol, arriba son peligrosos, con velocidad en las bandas y ahora más con Mauri ya recuperado», explica Poley. Ante esas armas, las suyas: «En nuestra casa, con lo que nos jugamos y con nuestra afición, tenemos que ganar sí o sí».

No son tres puntos los que hay en juego, es prácticamente toda la temporada. Por eso, de nada sirve hacer quinielas de lo que pueda pasar después. «Es una tontería pensar en quinielas si tú no haces tus deberes. Por muy mal que pinte la cosa, seguimos dependiendo de nosotros mismos. Si ganamos los dos partidos estaremos salvados. No podemos pensar en Huelva, porque si no se gana ante el Sanluqueño se pone todo negro», sentencia el centrocampista que suma cuatro goles esta temporada.

«Hay que ganar el domingo para meter a otro rival por debajo, salir del descenso directo y ya se verá lo que pasa en Huelva», prosigue. Añade además un dato que les da cierta confianza y es que los rivales directos no se les han dado mal en casa. «Hemos ganado a Jumilla, Ejido, Granada B, Málaga B, Almería B, Sevilla Atlético y empatamos con el Don Benito», recuerda.

Esos buenos resultados tienen algo en común: el apoyo de la afición. Tampoco faltará este domingo, pues el club serón informaba ayer de que, debido a la gran respuesta por parte de los socios aprovechando la promoción de dos entradas por cinco euros, ya no se venderán entradas para el público general. Además, recuerdan que la afición visitante deberá adquirir sus entradas en tribuna lateral al precio de 12 euros a través del Sanluqueño.