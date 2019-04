El playoff pasa por La Condomina Nafti y Munitis, amigos desde sus tiempos en el Racing, se saludan en la ida en el Nuevo Vivero. :: PAKOPÍ El Badajoz visita al UCAM Murcia en su mejor momento y con la opción directa de recortar los cinco puntos para meterse de lleno en la pelea por la fase de ascenso J. P. BADAJOZ. Domingo, 7 abril 2019, 09:41

«Queremos levantar la mano con mucha humildad», decía este viernes Mehdi Nafti. El Badajoz prefiere mantenerse en su papel de tapado, pero de ganar en La Condomina dejaría de ir de puntillas para hacer mucho ruido. Supone tirar la puerta abajo para presentar sus credenciales por derecho propio a la fase de ascenso. La victoria pacense provocaría un terremoto en la parte alta. Es el partido clave, el que marca las aspiraciones blanquinegras y por la otra parte, la oportunidad para el UCAM de quitarse una seria amenaza en su primer objetivo de asegurar la fase de ascenso.

El playoff pasa por La Condomina y un símbolo para los blanquinegros como Pedro Munitis. Su nombre siempre irá asociado a ese ascenso a Primera que pudo ser y no fue. Su ausencia hace 21 años en las últimas siete jornadas por lesión truncó un sueño en el que la afición creía. Ahora, sus destinos vuelven a cruzarse con otra fase de ascenso en el aire, esta vez a Segunda, con el santaderino defendiendo su posición al frente del banquillo rival. A pesar de las circunstancias que rodean al choque por los cinco puntos que separan al cuarto del sexto clasificado y el pujante avance del Badajoz, su amigo y compañero en el Racing elude colgarse la etiqueta de candidato. «Nosotros queremos seguir sumando puntos y apretar al 'top 7' de arriba y decir aquí estamos nosotros», exponía Nafti en su habitual comparecencia ante los medios.

Por más que se le cuestione al técnico franco-tunecino no se pronuncia sobre las aspiraciones de su equipo en este tramo final. «Si ganamos el domingo se puede ver el futuro de manera muy positiva», argumenta como máximo compromiso que se le ha podido arrancar.

Nafti dispone de toda su plantilla al completo y para el viaje a Murcia ha tenido que descartar a Juanjo García, Mendy Prosper y Jordan Greenidge. El preparador blanquinegro considera un lujo la gran competencia que existe. «No es lo mismo cuando te das la vuelta y tienes en el banquillo a jugadores como Eneko, Mario, José Ángel, Guzmán, Ferrón o Kamal. Tengo la suerte de tener un banquillo al que no llamaría así. Son opciones muy importantes y muy válidas». Munitis, por su parte, continúa sin poder contar con Britos, Luis Fernández y Germán y espera recuperar para la cita ante el Badajoz a Migue García y al delantero Manu Onwu. Nafti se muestra satisfecho con el rendimiento de su equipo y no quiso desvelar si va a mantener el trivote con Adama, Cidoncha y Petcoff que tan buen resultado le dio en la segunda parte ante el Cartagena. «Lo importante es que cuando cambiamos el dibujo o los hombres no cambie la mentalidad del equipo. En ese sentido estoy tranquilo».

Nafti confía en que el estilo de juego de los universitarios se adapta bien a la propuesta pacense para poderles hacer daño. «El UCAM es un equipo que propone mucho, arriesga, les gusta tener el control de juego, genera muchas ocasiones de gol y que en líneas generales suele hacer partidos abiertos. No creo que eso vaya a cambiar este domingo». E insistía a sus jugadores en que asuman riesgos y sean atrevidos. «La clave para conseguir los tres puntos pasará por ser más intensos y agresivos que ellos, estar preparados para sus transiciones y manejar bien el balón parado. Pero sobre todo no tener ningún complejo a la hora de jugar. Personalidad y no tener miedo a la hora de tener el balón».

En cuanto a los ocho puntos que el Badajoz le ha recortado al UCAM en estas cuatro últimas jornadas, el preparador del Badajoz recela por su gran potencial y avisa que en cualquier momento pueden despertar. «Están en una racha negativa, pero volverán a una positiva. El Melilla la tuvo, el Cartagena también. Es normal. Hasta los más grandes sufren».