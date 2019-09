«Los pequeños detalles no están cayendo de nuestro lado» Lunes, 9 septiembre 2019, 09:19

Santi Amaro destacó la primera media hora de su equipo. «Ahí hemos estado bastante bien, sobre todo con mucha posesión, pero el penalti igualó el partido. En la segunda mitad nos ha costado, hemos ido más con el corazón que con la cabeza, pero nos han faltado los pequeños detalles. Cuando hemos perdido la pelota, nos han hecho sufrir, con buenas transiciones de sus interiores». Dio por bueno el punto porque «sumar siempre es bueno». No se pone nervioso por la primera victoria. «Ante el Don Benito pudimos ganar, en Sanlúcar hasta la expulsión éramos mejores, y hoy ha sido un choque igualado ante un muy buen equipo de la categoría. Estamos con gente que está descubriendo la categoría, pero la línea a seguir es buena. Cuando veamos la primera victoria nos quitaremos una losa». No quiso valorar el penalti, pero añadió creer «que estamos saliendo perjudicados en el cómputo general este inicio de curso». Valoró de forma muy positiva los debuts de Héctor y Curro Harillo, «tienen capacidad para crecer con el equipo», y sobre la lesión de Curro «contractura, no queríamos arriesgar».

Jordi Roger, por su parte, felicitó a su equipo: «Creo que no hemos entrado bien al partido, pero a partir del minuto veinte hemos sido mejores, creando ocasiones y mereciendo incluso más. Sobre todo en la segunda mitad, que hemos hecho de todo para ganar».