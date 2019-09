«El penalti y la expulsión lo cambian todo» Lunes, 2 septiembre 2019, 08:38

El entrenador romano, Santi Amaro, valoró de forma positiva el primer tiempo de su equipo: «No nos han creado nada, y nosotros hemos llegado en varias ocasiones, pero el penalti y la expulsión lo cambian todo, a partir de ahí se ha tornado imposible». Admitió lo duro del resultado. «Creo que no se corresponde con la realidad, hasta su segundo gol hemos sido incluso superiores, con aproximaciones importantes, pero superar que los dos primeros disparos del rival sean dos penaltis es muy difícil».

Sobre el debut de Irigaray: «Era un riesgo que asumíamos, pero hemos estado muy bien defensivamente, con control de juego aéreo, alargando el partido, pero las circunstancias esta vez nos han dado de frente». Su variación (dos puntas de inicio) la explicó: «queríamos defender lejos del área, estar tranquilos». Respecto al tema del portero, «si no se soluciona lo de Krsto hay que fichar mañana, porque no podemos seguir con Javi lesionado y solo con un portero juvenil, eso sí, eso no depende de mí». Además, felicitó al rival: «El partido estaba trabajado, no nos han sorprendido, pero El Palmar es un campo complicado, con un césped que incluso perjudica a los locales, que juegan aquí cada quince días. Hay que cambiar el modo de jugar y eso hemos intentado».