«La misma película de los últimos partidos» Lunes, 3 diciembre 2018, 21:47

Juan García se mostró contrariado por la forma de perder. «Estamos hasta el final disputándolo, a partir del minuto 80 evidentemente lo que no habíamos ganado no queríamos perderlo pero con tan mala suerte que en la última jugada del tiempo reglamentario según me dicen mis jugadores el árbitro se saca un córner que no existe. Al final cuando lo pita hay que defenderlo, lo defendemos mal porque aparecer un balón suelto y un jugador del San Frenando que lo aprovecha bien. Nosotros a ver la misma película de los últimos partidos, aprender de los errores y a trabajarlo porque no tenemos otro camino».

El técnico del Don Benito lamentaba ese error. «Ponemos todos los medios para que no pase, pero es falta de concentración o mala suerte que el rechace le caiga al rival y acierte». Y confía en cambiar la dinámica. «Tengo la total confianza de que las cosas salen trabajando y cuando vienes de ver el vestuario con los jugadores llorando y sabiendo que te mina la mala suerte, hay que revertir la situación esperando que llegue el domingo y no vuelvan a aparecer esos errores».

Sobre el golpe en el costado de Ale Zambrano ofreció noticias tranquilizadoras. «Después de la exploración creemos que no es nada grave, están esperando el resultado de la radiografía, pero en principio es una contusión en la zona de las costillas y no ha afectado a ningún órgano que es lo que nos preocupaba».