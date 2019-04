«No pedimos que nos favorezcan, pero que tampoco nos quiten» Rafa Navarro. :: e. d. Rafa Navarro, defensa del Villanovense, expresa la frustración del vestuario serón por las decisiones arbitrales de varios encuentros E. DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Miércoles, 3 abril 2019, 08:17

No será fácil, pero el Villanovense debe pasar página. Eso sí, con las secuelas del golpe recibido en el último instante ante el UCAM. «Estamos algo cansados y frustrados por los arbitrajes, de la toma de decisiones», lamenta el defensa serón, Rafa Navarro, que añade que «ya no es que se equivoquen en una jugada puntual o dos, son varias semanas en las que se repiten errores». El lateral derecho asegura que lograr la victoria era algo que necesitaban anímicamente «para darnos algo de oxígeno en las posiciones de abajo viendo los resultados que se dieron, por lo que esperamos que se miren mejor las decisiones que se toman. No pedimos que nos favorezcan, pero que tampoco nos quiten lo que conseguimos».

Pero toda esa rabia tienen que traducirla en un impulso para revertir la situación ante el Jumilla, otro equipo necesitado, al que quieren ganar el golaveraje y meterlo en la pelea por la salvación. «Allí vamos a cara de perro y a jugarnos un todo o nada. Es un partido vital para nosotros, más incluso que los anteriores, porque hay muy poco margen de error, por no decir casi nada», advierte Navarro, que recuerda que ya en el Badajoz le tocó vivir una situación similar que se resolvió con la permanencia del conjunto blanquinegro.

Corazón y coraje

El empate ante el UCAM les mantiene en la cuerda floja, algo que quieren cambiar en la próxima cita. «Ante el UCAM el equipo tiró de valentía, corazón y coraje, se merecía más y esperemos que en Jumilla consigamos los tres puntos», dice el jugador, que señala que llega además en un buen momento individual. De hecho, ha sido titular en los últimos tres partidos.

Pese a estar en los puestos de descenso, el defensa sevillano cree que dependen de sí mismos para conseguir el objetivo, «porque tenemos enfrentamientos directos como el de este fin de semana y si seguimos en esta línea nos vamos a salvar, incluso me arriesgaría a decir que una jornada antes del final». Un mensaje con el que deja claro que las dificultades no están lastrando del todo los ánimos del equipo, que sigue con confianza para los siete partidos que restan por jugar. Y un pensamiento que es común en el vestuario: «Tenemos que estar al 200%, sobre todo psicológicamente tenemos que remar todos juntos en la misma dirección».

Las próximas tres semanas serán cruciales para mantener el barco a flote. El primero de los duelos directos, como señala, será ante el Jumilla. Todo lo que no sea una victoria, complicaría la situación. Pero, al margen de lo que ocurra en ese partido, los serones se jugarán la vida ante Almería B y Malagueño en las dos jornadas siguientes.

Rafa Navarro, que ha vestido en Segunda B las camisetas de Marbella, Mérida, Linense y Badajoz, tiene claro que pueden hacerlo, también como regalo para la afición, que este año está sufriendo la cara mala de la categoría. «Lo tenemos que conseguir, por el sufrimiento que estamos teniendo nosotros y el que le estamos dando a la afición. Vamos a seguir dándolo todo», concluye.