De Paula: «Ferrón tiene que salir y así se lo hemos comunicado» Francis Ferrón se lamenta tras una ocasión fallada en el Nuevo Vivero. :: J.V. ARNELAS El director de fútbol del Badajoz confirma que el delantero algecireño pidió irse y que es la ficha sénior que sobra M. Gª GARRIDO BADAJOZ. Viernes, 26 julio 2019, 08:48

Francis Ferrón no seguirá vistiendo la camiseta del Badajoz. El último movimiento del club en el mercado ha terminado de confirmar lo que al principio del verano era un rumor y que se ha terminado convirtiendo en una certeza irrefutable.

La llegada del central Pablo Vázquez sumaba la ficha sénior 17 (una más de las permitidas en Segunda B) en la plantilla y eso fuerza de manera irremisible la salida del delantero algecireño. Óscar de Paula, director de fútbol del conjunto blanquinegro, lo corroboró sin paños calientes ayer a este periódico: «Nos sobra una ficha y es la de Francis. Tiene que salir y así se lo hemos comunicado». Así de tajante fue a la hora de referirse a la situación del ariete andaluz, que se encuentra con el resto de sus compañeros en el 'stage' de pretemporada que está realizando el equipo en Marbella.

Todo comenzó hace un par de semanas cuando el agente de Ferrón transmitió la intención del futbolista de marcharse y pidió que le dieran facilidades para ello. De Paula reconoce que no se pusieron obstáculos y se atendió a sus peticiones.

Fue en ese momento cuando el Badajoz se puso manos a la obra para adaptar la confección del plantel a ese giro de guion. «Nosotros nos hemos movido en el mercado para tener una plantilla equilibrada y darle lo mejor a Nafti». De este modo, firmaron a Dani Segovia, Jairo Morillas y Gorka Santamaría, tres atacantes de garantías y contrastados que aseguran grandes prestaciones en la punta de lanza.

Fue un contratiempo que cambió los planes iniciales, pero el conjunto pacense reaccionó instantáneamente para sufragar la acusada baja del exfutbolista del Marbella. «Si él no nos hubiera solicitado salir lo habríamos planteado de otra manera, pero nos surgieron tres oportunidades muy interesantes y las cogimos, y ahora no tiene hueco, nos gustaría, pero no lo tiene». Francis Ferrón, con gran cartel en la categoría de bronce, cuenta con el interés de varios equipos para hacerse con sus servicios, entre ellos varios del grupo IV. «Tendrá que aceptar una de las propuestas que le lleguen o buscaremos una salida para él», esgrimía De Paula. Es, por tanto, cuestión de tiempo que se anuncie que abandona el club.

De esta manera se pone fin a la corta pero intensa etapa de Ferrón en el Badajoz, tras una temporada en la que encandiló con grandes actuaciones en el inicio, pasando luego por luces y sombras (episodio controvertido en el choque ante el Jumilla en el Nuevo Vivero incluido). Recuperó su mejor nivel en los últimos compases de la segunda vuelta, anotando cuatro goles importantes para la consecución de la cuarta plaza y acabando como pichichi blanquinegro.

Respecto al resto de movimientos en lo que resta de mercado, Óscar de Paula aseveró que, de las dos fichas sub-23 que quedan libres, una será para incorporar a un portero. «La otra plaza la guardaremos para lo que pueda surgir. Estamos hablando con alguien ya, pero en función de lo que vaya apareciendo tomaremos la decisión». Son los pequeños retoques que quedan para finalizar el capítulo de altas y bajas.

Mientras tanto, el Badajoz continúa con su preparación en el Marbella Football Center y hoy disputará su segundo encuentro amistoso antes de poner rumbo de vuelta a tierras pacenses por la tarde. Finalmente, el choque, que se disputará a las 11.00 horas, no será ante el Baniyas, como estaba previsto, debido a unos problemas de última hora del club de Emiratos Árabes, y se medirá al Europa FC, conjunto gibraltareño que viene de caer en la ronda previa de la Europa League ante el Legia de Varsovia.

Más de 4.000 abonados

En cuanto al número de abonados, el Badajoz rebasó ayer otra cifra redonda alcanzando los 4.003 aficionados que ya han retirado su carné de cara a la próxima temporada, cuando aún resta un mes para el comienzo del campeonato liguero.