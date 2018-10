Patxi Salinas tiende la mano a una afición llena de dudas Patxi Salinas se lamenta en el choque ante el Recre. :: casimiro moreno El técnico blanquinegro pone el foco en la actitud de sus jugadores y el apoyo del público como los pilares para revertir la inercia negativa del equipo MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Sábado, 20 octubre 2018, 10:42

La atmósfera en la parroquia blanquinegra es tensa. Se respira preocupación, desasosiego, incertidumbre y nerviosismo. Y Patxi Salinas fue ayer la viva imagen de esa coyuntura convulsa. En la rueda de prensa previa al choque ante la Balompédica Linense (domingo, 18.00 horas, en el Nuevo Vivero), el técnico vasco se mostró hierático, irritado, susceptible... Su discurso lindaba entre la firmeza y la rudeza con un trasfondo pasivo agresivo de quien se siente cuestionado pese a que su axioma de cabecera es que está tranquilo y que el equipo va por el buen camino.

Reconoce que la derrota ante el Talavera la pasada jornada fue un duro golpe y que tanto el cuerpo técnico como la plantilla han hecho un importante ejercicio de autocrítica. No obstante, sigue definiendo la mala racha de resultados como circunstancial y sujeta a vicisitudes, y la goleada ante los manchegos como un accidente. «Ese partido no puede volver a suceder, no estuvimos a la altura. Nos salió todo mal y con esa actitud no puedes competir en Segunda B. Nos hemos fustigado mucho y ahora tenemos que revertir la situación dando el 100%». Salinas usa ese choque como referente de aprendizaje 'ex contrario', es decir, como moraleja de lo que no deben volver a repetir sus jugadores.

En la palestra, la intensidad, factor que de manera explícita señaló como desencadenante de la debacle del pasado domingo. «Debemos tener un comportamiento diferente al que demostramos en Talavera. Hay que ser un equipo compacto, duros, agresivos y no ser vulnerables... Hubo faltas de concentración y eso no puede ocurrir. Pero no tenemos que cambiar nada más».

La grada fue el otro eje vertebrador de su alegato. El preparador vasco hizo un llamamiento directo y reiterado a la hinchada pacense para que lleve en volandas al equipo pese a las adversidades. «El domingo necesitamos a nuestro público al cien por cien, sé que es un momento delicado, pero ahora la afición tiene que demostrar que va con nosotros de la mano». Es consciente de que las dudas empiezan a aflorar entre el respetable, impaciente por celebrar un triunfo e inquieto ante la irregular marcha del Badajoz. No en vano, ante el Marbella, en el último choque en el feudo blanquinegro, hubo varias fases en las que se oyeron pitos ante la inoperancia local. «Si nos dan la espalda, el Linense se encontrará como en casa y eso nos perjudicará. Si cuando acaba el partido creen que nos tienen que recriminar, que lo hagan, pero pido por favor que estén con nosotros los 90 minutos».

Pronto para hablar de finales

Salinas considera que hablar de una final a estas alturas de temporada «es dramatizar la situación», aunque el auxilio dirigido a la tribuna indica que los pacenses están en una inercia peligrosa y si el revulsivo no llega desde el banquillo, que sea a la heroica con el aliento de la afición. «Si tuviéramos 16 puntos no pediría ayuda, pero ahora la necesitamos», esgrime.

Respecto a si cree que su puesto corre peligro, Salinas fue contundente, quizás demasiado, subiendo el tono de su alocución. «Yo en mi vida no tengo miedo a nada, he pasado muchas cosas y he sufrido mucho para tener un puesto como este, nadie me ha regalado nada, todo lo que he conseguido ha sido a base de trabajar y de ser honrado. Si la situación está jodida, seré el primero en irme, no me tiene que echar nadie».

En cuanto al apartado de bajas, solo cuenta con la ausencia de Damián Petcoff, que se pierde el choque por sanción. El resto de los jugadores estarán disponibles, pero Salinas no ha querido dar pistas sobre si realizará importantes modificaciones tácticas o si habrá cambios en el once.