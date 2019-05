«Si pasamos esta eliminatoria, vamos a subir» José Ángel rompe a llorar de alegría al marcar Guzmán el penalti ante el Jumilla. :: CASIMIRO MORENO José Ángel vuelve para cumplir un sueño y está convencido de que el Badajoz remontará al Logroñés en Las Gaunas J. P. BADAJOZ. Jueves, 30 mayo 2019, 08:09

Llevaba quince años esperando este momento y el árbitro de Sanlúcar le privó de poder saborearlo en el Nuevo Vivero. En su casa. Esa amarilla a la media hora le condenaba a sufrir en la grada. Hace tres años, José Ángel daba un paso atrás para ayudar al club de sus amores a avanzar dos. «Firmé por el Badajoz buscando un objetivo claro. Aunque estaba en Tercera, llegué para disfrutar de un playoff a Segunda con el equipo de mi ciudad. Ya lo había vivido con el Villanovense, pero mi sueño era hacerlo con el Badajoz. Fue bastante duro después de lo que pasó en Sanlúcar. Le dije al árbitro: 'Llevo quince años esperando este momento y me lo arrebatas esta semana'. Lo viví bastante mal, la verdad, porque tenía ganas de apoyar a mis compañeros desde dentro y no lo pude hacer».

No es la primera vez. La maldición del playoff con el equipo blanquinegro parece perseguirle. José Ángel aún tiene la espinita clavada por no haber podido jugar la fase de ascenso a Segunda B en 2017. «Aquello fue muy duro para mí. En la penúltima jornada de liga tuve la lesión y no pude disfrutar del playoff. Y ahora en la primera eliminatoria no puedo estar en el primer partido en casa. Pero no pienso en eso porque son más las cosas positivas que me han pasado en el Badajoz. Desde hace ya unos años miro más por lo colectivo que por lo personal», señala. No pudo ser protagonista sobre el césped en Calahorra, pero el destino le devuelve a La Rioja y este domingo tiene la oportunidad de desquitarse. «Estoy trabajando fuerte para ayudar a mis compañeros y ponérselo difícil al míster. Si el Badajoz me necesita yo ayudo desde donde sea: en el banquillo, en el campo o en la grada».

El capitán blanquinegro lo pasó muy mal porque incluso llegó a temer en la posibilidad de no poder despedirse de su afición, pero ahora mira al futuro ilusionado porque está convencido que habrá más. «Vamos a ir a por el partido, pero con cabeza y tranquilidad porque solo es un gol. Son 90 minutos y puede pasar cualquier cosa. Después si tenemos que morir que sea con las botas puestas», apunta.

El Badajoz lleva desde diciembre inmerso en una carrera frenética para remontar posiciones y recortar puntos. Persiguiendo objetivos. Atrapando rivales. «Nos hemos ido marcando objetivos cercanos, partido a partido. Parece un tópico, pero es así. Así conseguimos el playoff y estoy convencido que pasaremos la eliminatoria». No hay descanso. Ahora toca otro desafío más. Remontar en Las Gaunas el 0-1 del Logroñés. José Ángel tiene buenas vibraciones y siente que esta eliminatoria es clave para el futuro del Badajoz. «Si pasamos vamos a ascender, estoy seguro al cien por cien. Sería un golpe moral impresionante para nosotros y para la afición. Si pasamos nos va a hacer más fuertes». Palabra de capitán.

Y cuestión de fe. El grupo también cree en la gesta. Existe plena confianza de ganar al Logroñés en la caseta y ante esa convicción José Ángel repite la ecuación. «El vestuario está convencido al cien por cien de que podemos pasar la eliminatoria. Es más, creo que si somos capaces de pasar estoy seguro que el Badajoz jugará en Segunda la próxima temporada. Tengo esa sensación. Si pasamos no nos va a parar nadie ni al equipo ni a la ciudad». En ese sentido, el capitán del Badajoz subraya el apoyo incondicional de la afición durante toda la temporada. «La ciudad ha respondido cuando nos jugábamos meternos en playoff y ha sido impresionante. Es un orgullo ver por la calle a niños con las camisetas del Badajoz. La ciudad se está moviendo, el club sigue creciendo y ojalá podamos seguir disfrutando de todo esto que se ha creado. Es un lujo».

La semana empezó en el Nuevo Vivero con las pilas cargadas y pensando ya en Las Gaunas. «Desde el lunes cambiamos el chip. Fue un palo muy gordo perder el primer partido porque llevábamos una racha muy buena. Veníamos de unos resultados muy positivos y tenía la sensación de que le podíamos meter mano», expone José Ángel. Al jugador pacense no le sorprendió el potencial del rival. «El Logroñés con el presupuesto que tenía y los futbolistas que había firmado era favorito al ascenso desde junio». El capitán lamenta la desventaja con la que parten para la vuelta. «El partido fue muy igualado, pero un error o un despiste puede decidir una eliminatoria y a nosotros nos costó un gol. Estamos deseando que llegue el domingo. Sabemos que tenemos argumentos para darle la vuelta». José Ángel confía en el trabajo de su equipo. «El míster nos ha dado las pautas y las claves de dónde hacer daño».

Guzmán, recuperado

Para la batalla de Logroño Nafti recupera a los tocados. «Cristian, Guzmán y Kamal están entrenando con el grupo. Pero hay que tener cautela con la gente que vuelve de una lesión. Todo suma. Si estamos todos el míster tiene más donde elegir», comenta José Ángel.