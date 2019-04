«Partido muy marcado por el buen juego del Marbella» Domingo, 28 abril 2019, 09:06

Juan García, entrenador del Don Benito, realizó una valoración del partido: «Ha sido un partido muy marcado por el buen juego del Marbella, sobre todo en la primera parte que nos ha desdibujado. A partir de su juego combinativo no hemos llegado bien a la presión y han tenido mucho acierto. Después ha llegado el tercer gol en una falta al portero, pero el árbitro es el que decide y no lo pita. Luego defendemos mal el corner y ahí se acaba el partido. Hemos corregido en la segunda parte para competir. Hemos pensado en la segunda parte que era un partido de 45 minutos con 0-0 y sobre todo hemos intentado no faltarle el respeto a la afición que ha venido y a nosotros mismos. No hemos tenido acierto».