El partido más importante de la historia del Don Benito

Un triunfo este domingo ante el Talavera sería casi definitivo para lograr por primera vez la permanencia ESTRELLA DOMEQUE Martes, 30 abril 2019, 08:40

Don Benito. «El partido más importante de la historia reciente del club». Así define el Don Benito el partido de este domingo ante el Talavera en el Vicente Sanz. Lo hace a través de su director deportivo, Patri, que cree que sería un paso «casi definitivo» para la salvación.

Puntuar en Marbella habría puesto a tiro ese objetivo, pero el conjunto andaluz pasó como un vendaval y no dio opción al conjunto rojiblanco. «Sabíamos que el Marbella, junto a Badajoz o Recreativo de Huelva, es un equipo que está haciendo una segunda vuelta bárbara en cuanto a juego y resultados. Y nosotros no estuvimos a nivel de otros partidos», explica el también ex jugador rojiblanco, «pero tenemos que olvidarnos ya de ese partido y pensar en el siguiente».

Dicho y hecho. Los jugadores tienen ya la mente puesta en el Talavera, equipo ya salvado matemáticamente. El horario del partido, las siete de la tarde, hará que salten al terreno de juego sabiendo lo que ha ocurrido en el resto de estadios implicados en la zona baja. Duelo clave será el que mida a Jumilla y El Ejido, ambos en puestos de descenso directo.

«Más allá de los resultados de los demás, lo que tenemos claro es que a nosotros sólo nos vale ganar ante el Talavera y el equipo está mentalizado de ello», asegura Patri, que valora el trabajo del equipo durante toda la temporada, especialmente, en la segunda vuelta. «Se ha competido y además se han sacado buenos resultados. Nuestra seña de identidad es esa, competir y no dar un balón por perdido», prosigue.

A falta de tres partidos, el Don Benito está muy cerca de hacer historia, pues por primera vez conseguirían salvar la categoría. ¿Lo había imaginado a principio de temporada? «A principios o a finales de enero, todos hubiéramos firmado llegar en esta situación a las últimas tres jornadas. Eso habla muy claro de la segunda vuelta que ha hecho el equipo», responde.

Su dirección deportiva ha sufrido críticas en este camino, también halagos. Y, por su parte, deja espacio para la autocrítica: «En enero sabíamos que habíamos cometido errores en algunos aspectos y había que corregirlos para seguir creciendo. Pero nunca he tenido dudas del cuerpo técnico, porque sé cómo trabajan y cómo se preparan para cada partido».

A esa exigente afición le pide «que responda este domingo y lleve al equipo en volandas a conseguir la victoria, porque estos jugadores se lo merecen y van a salir a morder desde el principio».