El día de partido más duro del capitán blanquinegro

El sábado fue un día duro para José Ángel. El más difícil de su carrera. Aún sin superar del todo la rabia y la impotencia por su sanción, le tocó recibir otro golpe emocional en el mismo estadio. La persona que se cayó en la grada antes de comenzar el partido era su padre. Como consecuencia del accidente se ha roto la cadera, el hombro y le tuvieron que dar puntos en la cabeza. José Ángel no lo supo en el primer momento. Trataron de protegerle, pero al final resultó imposible. «Me lo dijeron y fue un shock. Había entrenado antes y me estaba duchando. No sabía lo que había pasado. Luego le vi en la ambulancia, comprobé que estaba estable y que reaccionaba bien y eso me tranquilizó un poco», relata. A pesar de la delicada situación personal y los nervios, cumplió con su compromiso con unos colores y un grupo para ejercer de capitán. «No quería que mis compañeros se enterasen ni pensaran cosas raras y entré en el vestuario para dar la charla como siempre antes de los partidos. Fue muy duro».

Este martes le operaron y ayer ya quería ponerse de pie. José Ángel espera brindarle otra eliminatoria a su padre. «Estaba muy ilusionado y quería ir a Logroño. Al final nos lo perdimos los dos. Lo dejaremos para la siguiente. Ahora tiene que ir poco a poco y con mucha paciencia».