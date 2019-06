«Un partido como el de hoy, son cuatro años de experiencia» Mehdi Nafti, entrenador del Badajoz Lunes, 3 junio 2019, 07:59

Mehdi Nafti, entrenador del Badajoz, realizó una reflexión de desahogo nada más comenzar la rueda de prensa. «El mayor consuelo es lo que han hecho los chicos en el campo. Cada uno ha cumplido, nos podemos mirar a los ojos. Estoy superorgulloso de mis jugadores». A continuación, comentó lo que supuso la eliminación del Badajoz para ascender de categoría. «Partido extraño, no de playoff. Hemos jugado al límite y las cartulinas amarilllas nos han castigado y el balón parado, también. Cualquier eliminación duele. Me hubiera dolido más ver a un rival muy superior y que no hubiéramos estado a la altura de un partido de playoff. Han merecido estar aquí. Estábamos preparados para todo. Con el 3-3 teníamos que hacer gol. Hemos planteado jugar con defensa de tres y jugar en largo y hemos tenido situaciones para llevarnos el partido. Hemos fallado en balón parado. Nos falta un pelín para tocar el techo de la Segunda B. En cuanto a los penaltis, en el Nuevo Vivero no los he visto. Hay tantos parámetros que no podemos controlar que tenemos que centrarnos en los nuestros, en el trabajo semanal y en lo que podemos controlar, hemos estado cerca de hacer algo muy grande».

Nafti destacó el apoyo de la afición. «El ambiente de fútbol ha sido espectacular, nuestra gente ha estado espectacular. Un partido como el de hoy, son cuatro años de experiencia. Llaman más la atención las mierdas y hay que centrarse en lo que se ha visto en el campo y con las aficiones».