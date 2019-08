Paco Puertas tira de luz y taquígrafo Paco Puertas posa junto al escudo del Mérida. :: BRÍGIDO El nuevo dueño del Mérida presentó ayer el proyecto de futuro del club y descifró el presupuesto de la temporada 2019-20 M. G. MÉRIDA. Jueves, 15 agosto 2019, 10:48

«Cuando terminó la temporada, Daniel Martín nos trasladó la intención de que quería dejar la presidencia y abandonar el club por razones personales. Su primo Pepe decide seguirle. Así que me preguntan si buscamos nuevo inversor o doy yo un paso hacia adelante. Creo que la opción que más les agradaba a ellos es que me quedase yo con el club. La decisión no era fácil, pero sí ha sido meditada, firme y decidida: tenía mucha ilusión de ser el presidente de un club tan histórico como el Mérida».

Así explicó ayer el nuevo presidente emeritense, Paco Puertas, el cambio de dirección y de propiedad de la entidad después de seis años de mandato de los primos Martín. Antes de final de año, el club informará cómo queda finalmente el accionariado, el dinero invertido por los nuevos propietarios y el capital social de la entidad. Aunque a día de hoy, el máximo accionista y única cabeza visible es Paco Puertas. «Poseo la mayoría accionarial para tomar decisiones sin intervención de terceras personas. Estamos configurando el nuevo accionariado, pero ahora mismo la prioridad no es esa sino estructurar el club. No obstante, en el caso de que no haya más accionistas o inversores, estaría dispuesto a asumirlo yo mismo», se adelanta el empresario madrileño, ya con casa en Mérida y con una media de tres y cuatro días por semana viviendo en la capital emeritense.

PRESUPUPUESTO 2019-20 Ingresos Abonos 250.000 euros (30% del presupuesto. Entradas Estimación de 60.000 euros. Patrocinio y marketing Estimación de 120.000 euros. Subvenciones 72.000 euros del Ayuntamiento, 70.000 euros de la Fundación Jóvenes y Deporte y 42.000 euros de la Diputación. Más otras: 190.000 euros en total. Derechos televisivos Aún no se sabe lo que se ingresaría entre Footters y Copa del Rey. Cantera 90.000 euros. TOTAL 700.000 euros. Gastos Plantilla 550.000 euros. Empleados del club 100.000 euros Desplazamientos y material deportivo 150.000 euros. Cantera Entre 90.000 y 100.000 euros. TOTAL 840.000 euros.

Conoció a los anteriores propietarios del Mérida en 2017 a través de un amigo común. En junio de 2018 se incorporó informalmente a la dirección deportiva. En noviembre de ese mismo año, adquiere el 33% del accionariado del club. El pasado mes de junio asumió la presidencia y poco después, la propiedad. «Tras una gestión ejemplar de los Martín en los últimos seis años, a partir de ahora lideraré el futuro del club con un proyecto ilusionante y continuista». Y, sobre todo, coherente y con los pies en el suelo. «Siempre».

Los cinco nuevos pilares

Primero: el nuevo dueño no quiere gastar más de los que se pueda ingresar para no poner en peligro la sostenibilidad de la entidad. Segundo: gestión creíble y reestructuración del club para atraer a los mejores profesionales tanto en el ámbito deportivo como técnico. Tercero: mayor transparencia en la gestión y mayor información de las cuentas y decisiones del club al aficionado. Cuarto: mejorar las infraestructuras del club, consistente en la creación de una sección femenina, acuerdo con Footters para llegar a todos los emeritenses, nueva web para tramitar abonos y prendas del club 'online'. «No creo en la frase de que todo depende de que la pelotita entre. Se pueden hacer muchas cosas desde la dirección para ayudar a que la pelotita entre». Y quinto: gestión eficiente para traer a los mejores o a los que nos interesan lo antes posible. «En esta categoría hay grandes diferencias salariales entre los futbolistas. diferencias que luego se reducen mucho a la hora de aportar en el terreno de juego».

El club contará con un presupuesto aproximado de 700.000 euros, sin contar aún los ingresos de la Copa del Rey, y una previsión de gastos de 840.000 euros. La diferencia de 140.000 euros la quiere equilibrar el club con los ingresos por Copa del Rey y la llegada de nuevos anunciantes. «Y si no, ahí entra el riesgo de los accionistas. El objetivo es quedar en mitad de la tabla y pasar al menos una eliminatoria de la Copa del Rey. Y luego, potenciar el equipo femenino y trabajar y proyectar la cantera. Por eso, nos gustaría tener un mayor respaldo de abonados y el apoyo del comercio y las empresas locales».

«Pensar en el futuro»

También opinó sobre el nuevo proyecto emeritense su director deportivo, Rubén Andrés, quien aparte de apuntar que a la plantilla le falta un jugador de banda sub-23 y que tienen puestas muchas esperanzas en Heo (por lo que si no va a contar con minutos esta temporada, se le cederá para luego volver), dejó dos reflexiones: «Si tuviéramos un presupuesto tres veces mayor del que tenemos, hubiéramos traído a los mismos jugadores» y «cuando queremos un jugador, nos da igual que sea de Primera que de Preferente, vamos a por él».

«A los aficionados del Mérida les falta ilusión para pensar en el futuro. Creo que lo mejor está por venir. Tenemos un potencial increíble y mi ilusión es trabajar y liderar un club de estas características», se postuló Paco Puertas para encabezar la nueva era del Mérida.