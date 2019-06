Segunda División B Pablo Blázquez se despide del Badajoz emocionado y agradecido Pablo Blázquez / HOY El ya expresidente blanquinegro deja atrás cinco años de crecimiento continuo en los que ha conectado al club con la ciudad JAVI PÉREZ Badajoz Miércoles, 5 junio 2019, 13:41

Pablo Blázquez escogió una frase que unos acuñan a Valdano y otros a Sacchi de que «el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes» para iniciar su despedida a cinco años dirigiendo los destinos del Badajoz. «En mi caso no ha sido así porque en los últimos años he priorizando un sueño por encima de muchas cosas como la amistad, la familia y la salud», señaló. El ya expresidente del club blanquinegro recordó el comienzo de esta aventura en 2014 cuando la responsabilidad de llevar a un Badajoz aficionado y en pañales recién aterrizado en Tercera asustaba a cualquiera y nada que ver con la etapa en el fútbol regional. «De Valdehornillos a Las Gaunas», remarcó. «Nos pusimos al frente con mi amigo Cholo cuando nadie quería arrimar el hombro y sacar el Badajoz hacia adelante», recordó y en su discurso hilvanó los distintos eslóganes que ha tenido el club en estas cinco temporadas para reflejar de manera muy gráfica lo que querían y lo que han ido consiguiendo para el Badajoz. Se va dejando al Badajoz como un club respetado, valorado y admirado, viendo brotar la semilla de la cantera y el fútbol femenino como referentes y una herencia de una gestión ejemplar.

Más información Los socios del Badajoz confían en Feverstone para dar el salto a la LFP

«Me voy muy orgulloso de la gente que ha hecho posible estos cinco años. Gracias a ellos el club ha tenido un crecimiento importante y lo ha llevado hasta cotas inimaginables. El Badajoz está ahora en la ciudad», señaló.

Pablo Blázquez agradeció a todas las personas que han formado parte de la familia blanquinegra en estos cinco años desde sus colaboradores, cuerpos técnicos, jugadores, personal del club, medios y afición. En ese punto, no pudo evitar emocionarse en el momento de agradecer a su mujer su apoyo. «No me puedo olvidar de mi mujer Beatriz. Gracias por haber comprendido y aguantado todos estos años», subrayó con la voz entre cortada sin poder contener las lágrimas. De la afición precisó que no se iba a despedir porque «paso a ser uno de ellos en los campos de tierra o en los fosos. Seré uno más. Siempre fiel, siempre blanquinegro», concluyó su emotiva carta entre aplausos del personal del club, responsables de LaAcademia CDB y Angelito que quisieron arroparle y mostrarle su cariño en este momento tan especial.

No lo expresó, pero su marcha está marcada en lo personal por la decepción de Premium Sport. Pablo Blázquez reconocía que es una decisión tomada en febrero, muy meditada por el «desgaste de este último año» y cree que ahora era el momento idóneo para dar un paso al lado con la llegada de un nuevo inversor. «Ha sido muy duro por el tema institucional. No hemos podido disfrutar del final de temporada».

Con Pablo Blázquez se marchan siete de los diez directivos y se quedan Álvaro Trigo, José María Martínez y Miguel Barrado. Sobre el nuevo rumbo que toma el Badajoz con el empresario sevillano Joaquín Parra se mostró esperanzado. «Es un proyecto de crecimiento del club. Esta persona viene con un poder económico muy importante y asegura ciertas garantías. Confío en la gente que se queda». En ese sentido, expuso que este desembarco daría cierta continuidad a la gran labor realizada por su equipo estos años. «Entiendo que garantizan la continuidad de los trabajadores del club, igual que le pusimos las condiciones de que renovaran al cuerpo técnico y a una serie de jugadores».

De estos cinco años se queda con «el respeto de la afición y lo que hemos vivido los últimos meses en la ciudad».