«Me dio la oportunidad de ser lo que luego fui» «Cuando fantaseas te ves en sitios en que te han tratado bien, y el Badajoz lo es sin lugar a dudas. Me haría ilusión volver a revivir esos momentos como entrenador» J. P. BADAJOZ. Jueves, 15 noviembre 2018, 08:23

Munitis vuelve a Badajoz como entrenador del UCAM Murcia líder. «Nos espera un partido complicado. La afición del Badajoz quizás es la que más aprieta de Segunda B. He visto algunos partidos y madre mía cómo aprieta la grada», suspira. El domingo esa misma afición tendrá a su ídolo de finales de los 90 como rival. Sentimientos encontrados. «Independientemente de si se expresa o no ese sentimiento por el año tan especial que viví, está ahí y es lo que yo me llevo». También se reencontrará con su amigo y excompañero en el Racing a quien tendrá de oponente en el banquillo local. «Me alegro de que Nafti esté en el Badajoz. Tengo ganas de tener ese momento de charla antes del partido y darle un abrazo», comenta.

Como técnico, Munitis también luce su estrella como líder tras pasar por el Racing de Santander y la Ponferradina. Reconoce que alguna vez se ha imaginado de vuelta a Badajoz para sentarse en el banquillo de aquel Nuevo Vivero que vio construir. «Cuando fantaseas siempre te ves en sitios en que te han tratado bien, y Badajoz es uno de ellos sin lugar a dudas. Me haría ilusión volver a revivir esos momentos como entrenador que viví como jugador», sostiene el cántabro. Con el Badajoz tiene un ascenso pendiente a Primera, quién sabe si en un futuro se quita esa espinita como entrenador. «No estaría mal», sonríe.

En el viejo Vivero garabateó su nombre como futura estrella de la constelación del fútbol español. «Fue un momento importante en mi vida. Era la primera vez que salía de casa y recuerdo que el primer día que llegué al viejo Vivero se preguntaban quién era ese pequeñito. Me sentí muy querido y me trataron muy bien. También a mis abuelos, que se vinieron a vivir una temporada conmigo en Badajoz. Se dieron bien las cosas».

Munitis subraya que el club pacense significó todo para su carrera. «Mi vida sin haber pasado por el Badajoz sería distinta. Me dio la oportunidad de ser lo que luego fui. Todo vino seguido. Todo mi trabajo empezó a cobrar sentido a partir de mi paso por el Badajoz». Su estancia fue corta pero su recuerdo eterno. «Son sensaciones difíciles de explicar. Se dio la conexión. Creo que algo de magia hubo para conectar de esa manera en tan poco tiempo». No ha vuelto a la capital pacense desde que jugó con la selección española en 1999. «El Badajoz fue una experiencia muy positiva de una etapa que marcó mi camino. Guardo un grandísimo recuerdo. He tenido infinidad de ocasiones para volver, pero no he podido. Tengo muchas ganas de visitar Badajoz».