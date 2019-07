Mehdi Nafti, entrenador del CD Badajoz: «El objetivo es mejorar lo del año pasado» Mehdi Nafti muestra su preocupación por la falta de campos en la ciudad. :: J. V. ARNELAS «Me hubiera gustado quedarme con el 70-80 por ciento de la plantilla, pero al final cada uno elige su camino» JAVI PÉREZ BADAJOZ. Domingo, 7 julio 2019, 10:26

Mehdi Nafti está deseando ponerse manos a la obra. En realidad, el técnico francotunecino lleva tiempo metido en faena. Cada semana se reúne en el Nuevo Vivero con su equipo de trabajo para no dejar ningún cabo suelto en lo relativo a perfilar la pretemporada, supervisar fichajes o tratar de buscar soluciones a la falta de campos de entrenamiento de hierba natural en la ciudad, su auténtica inquietud. Nafti reconoce que le habría gustado retener a más jugadores de la anterior plantilla, pero está ilusionado con superar lo de la pasada temporada.

-Nuevo proyecto al frente del Badajoz, en esta ocasión desde su diseño. ¿Cómo afronta el inicio de la pretemporada?

-Con mucha ilusión y muchas ganas de empezar. El club está trabajando muy duro para hacer el equipo más competitivo posible y vamos a intentar mejorar lo que hicimos la temporada pasada que no va a ser fácil.

-La plantilla empieza ya a coger forma, pero faltan aún efectivos. ¿Está contento con lo que tiene?

-Sí, sí, estoy contento. Es verdad que todo el mundo esperaba, yo el primero, que íbamos a dar más continuidad al bloque del año pasado, pero por equis motivos eso no es fácil. Hay competencia, otros equipos que están apostando muy fuerte y los jugadores también. Cada uno tiene sus propios parámetros, pero está llegando gente nueva, jugadores importantes y vamos a intentar devolver la confianza de la apuesta que tiene la afición con esa marcha de los abonos y que la gente esté contenta con el rendimiento del equipo.

-El Badajoz ha ofrecido la renovación a varios jugadores, algunos no se han podido hacer efectiva como Higón, David Martín o Petcoff, ¿trastoca mucho sus planes?

-Hay muchos jugadores que quisimos retener, muchos, pero cada uno tiene su propia decisión. Me hubiera gustado quedarme con el 70-80 por ciento de la plantilla, pero no ha podido ser porque hay otros parámetros que entran en juego y para eso hay una dirección deportiva. Al final cada uno elige su camino. No puedes juzgar lo que elige el futbolista. Pero que la gente sepa que se ha intentado hacer lo mejor posible en cada uno de los casos. Después no me voy a meter en la toma de decisión de cada jugador porque cada uno es libre de elegir su futuro, menos mal. Lo importante es que te vayas con la cabeza bien alta, que te mires al espejo y puedas decir que he hecho todo lo posible para que el Badajoz crezca, pues ya está. Adiós y gracias. Vamos a pensar en el futuro y no en el pasado.

-El capítulo de renovaciones ya quedó resuelto. De las dos pendientes, Petcoff y Abad, al final al menos se consiguió retener a Abad.

-Esto no es 'A' y 'B'. Hay otros factores que entran en juego. Hay un factor económico, un factor deportivo, un factor representante, un factor ciudad, un factor bienestar, un factor mujer, un factor niños... Son muchísimas cosas que hay que meter en la misma bolsa y a veces no sale lo que uno quiere. Mira Kike y Guzmán, en cinco minutos se hizo. Otros necesitan más. Los técnicos y jugadores estamos de paso en Badajoz. Lo único que se queda es el patrimonio del club, que es su afición. Los demás estamos de paso para intentar hacer las cosas lo mejor posible.

-¿En qué posiciones hay que acertar más especialmente?

-En todas las posiciones porque ya nos hemos dado cuenta que hay muchos jugadores que se han ido en diferentes posiciones. El objetivo del club es mejorar lo que había la pasada temporada. Eso va a ser más complicado y más trabajo para mí empezando casi desde cero. La gente habla de fichajes 'top'. En el fútbol puedes ser un héroe un día y otro un villano. Aquí por ejemplo, en octubre eran muy malos y en mayo había que renovar a todos. La afición te juzga cada día. Hay que dejar trabajar y estar tranquilos.

-¿Cómo le gustaría tener la plantilla, corta o larga?

-El club está trabajando en una plantilla con variantes. Lo que no he tenido en la anterior lo quiero tener esta temporada. Una plantilla con muchos recursos donde yo pueda cambiar de sistemas de juego cuando me apetezca. En eso está trabajando el club.

-En cuanto a la pretemporada, ¿tiene ya planificado el número de amistosos que quiere?

-Cuando estemos en Marbella el objetivo es jugar dos amistosos por semana. Cada tres días hasta que empiece la liga quitando la última semana que no se jugaría ningún partido al ser la semana previa al inicio de la liga.

-¿Y qué perfil de rivales se están manejando?

-Se va a intentar buscar jugar todo tipo de partidos, contra equipos de Tercera, contra equipos del grupo 4, si finalmente seguimos en ese grupo. Ya tenemos un partido frente al Extremadura cerrado. El club está buscando otro de Segunda. Yo también quiero saber hasta dónde podemos llegar.

-Hablando del grupo, habría que hacer reajustes en el tradicionalmente andaluz. ¿Cómo le gustaría que fuera el grupo? ¿Con manchegos? ¿Melilla? ¿En el madrileño?

-Al final da lo mismo. Nos montamos películas cada año. Cada uno busca lo suyo. Este año hemos dicho que el grupo 4 era el mejor de toda la Segunda B y al final no ha ascendido ninguno. Da igual. Lo más importante es lo que vamos a hacer nosotros. Sabemos que si caemos en el más cercano para nosotros, que es el cuarto, siempre tendrás equipos como el Recre, Melilla, Cartagena, UCAM, el Marbella parece que están haciendo bien las cosas, el Córdoba que ha bajado... Si quedamos en ese grupo va a ser muy competitivo.

-¿Y cuál es el objetivo? Esta temporada se ha ilusionado con una fase de asenso inesperada. ¿Es playoff mínimo y lo que pueda llegar o el ascenso claramente?

-Muchos venden humo vendiendo un playoff y acabar primeros desde la primera jornada y no es así. Mira nosotros con una plantilla que no estaba diseñada para jugar playoff y lo hemos jugado. Y a veces tienes un plantillón y no juegas un playoff. Nosotros vamos a empezar la pretemporada con un bloque muy fuerte, muy bueno. Vamos a intentar ilusionar a la gente desde la primera jornada y a ver hasta dónde podemos llegar. Y el objetivo será mejorar lo que hicimos este año.

-Se terminó de manera formidable, ya no solo por el playoff, también en el sentido de apoyo de la afición. Ahora con los abonos se nota que hay cierta expectación. ¿Espera un inicio de liga como el final de la campaña pasada?

-Ya se verá. No soy de vender humo a la gente. Los jugadores van a intentar esforzarse y yo voy a dar lo mejor de mí mismo. Y más cuando veo a la gente haciendo cola en las escaleras con 40 grados fuera para comprar un abono. Sabiendo que es dinero porque no es fácil comprarse un abono. Hay gente que se gasta su dinero para venir al estadio y a esa gente nos debemos nosotros, totalmente. La respuesta de la gente es increíble. Quiero que las primeras jornadas sean una continuidad del final de la liga pasada a nivel de ambiente y que haya esa conexión con la afición.

-El tema de los campos de entrenamiento siempre ha sido un hándicap para el Badajoz y este año tampoco se ve claro. ¿Dónde se va a hacer la pretemporada?

-No tenemos campos de entrenamiento ni tampoco estadio. A ver. Esperemos que no tengamos que jugar partidos de liga en Portugal.