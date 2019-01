SEGUNDA B Obando, el primer talento de La Academia Obando debuta con el Badajoz tras sustituir a Francis Ferrón. :: PAKOPÍ «Fue un momento único y especial», recuerda el mediocentro juvenil de su debut con el Badajoz J. P. BADAJOZ. Jueves, 10 enero 2019, 08:38

Fue la gran sorpresa en el roscón de Reyes que tenía preparado Mehdi Nafti para su afición en el estreno de 2019. El técnico blanquinegro dio la alternativa a Manuel Obando en el Badajoz. Con el debut del juvenil empiezan a germinar los primeros frutos del gran trabajo desempeñado en La Academia CDB en los últimos años. «Los compañeros me felicitaron y me dijeron que siguiera trabajando que todo trabajo tiene su recompensa», expone.

Manuel Obando Gallardo (Badajoz, 2000) se formó en la fábrica inagotable del Flecha Negra con el que fue dos veces campeón de Extremadura en edad infantil (2014) y cadete (2016). Su enorme proyección llamó la atención de los grandes e incluso hace dos años llegó a convivir unos días en Valdebebas para hacer unas pruebas con el Real Madrid, pero todavía era un niño y demasiado pronto para volar solo. «Fue una experiencia única e inolvidable. Ya por el simple hecho de ir a Valdebebas y que un club como el Real Madrid muestre interés por ti es algo que nunca se olvida», señala la perla blanquinegra. Los focos no le hicieron perder la perspectiva de lo importante y se volvió a Badajoz porque los estudios eran prioritarios. Y en eso anda. A sus 18 años, Obando es un chico responsable y muy centrado en los libros. Estudia primero de Fisioterapia con el objetivo de saltar el próximo curso a Medicina, su verdadera vocación. «Es una especie de puente para seguir con la carrera de Medicina», apunta. De hecho rechazó ofertas para jugar en División de Honor Juvenil. «Decidí quedarme en Badajoz porque estando fuera sería muy difícil compatibilizarlo con los estudios y aquí sí puedo sacar tiempo para hacer las dos cosas». Tiene claro que los estudios son lo primero, pero el fútbol es su pasión y así recaló este verano en el juvenil del Badajoz. «El club llevaba mostrando interés años atrás y creí que la mejor opción era el Badajoz al tener un equipo en Segunda B y un filial».

Sus primeras patadas al balón las dio en el colegio Sagrada Familia (Josefinas) hasta infantiles. Obando posee un talento natural para el deporte. También destaca como jugador de pádel, una capacidad que le ha llevado a estar en la selección extremeña de menores. Una particularidad que en esa doble faceta como jugador del Badajoz comparte con José Antonio García Diestro.

Obando sustituyó a Francis Ferrón y no le pesó la responsabilidad de contener el avance del Sanluqueño para devolver el control del centro del campo al Badajoz. Se mostró con personalidad y desparpajo en la medular como pareja de Petcoff. Maestro y aprendiz. Incluso inició la jugada del golazo de José Ángel con un gran pase para la prolongación de Toni Abad por la derecha. «Al principio estaba con nervios, pero al salir se me quitaron y me sentí como uno más», recuerda. Obando reconoce que sintió un cosquilleo al saltar al césped del Nuevo Vivero. «Fue un momento único y especial. No todos los días se deposita esa confianza para jugar en el equipo de tu ciudad». Y admite que no esperaba entrar en la convocatoria. «Cuando vi la lista me sorprendí y solo por eso ya estaba agradecido. En los últimos minutos estaba calentando en la banda y el técnico me llamó. Me dio una serie de indicaciones y me dijo que aprovechara la oportunidad. Siempre recordaré ese momento». El fichaje de Adama Fofana añade competencia y le complica poder repetir presencia en el primer equipo, pero Obando confía en sus posibilidades. «Deseo que Nafti siga contando conmigo».