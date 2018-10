SEGUNDA B Del oasis de la Copa al desierto de la Liga Xavi Puerto pelea por un balón en el partido ante el Talavera. :: e. domeque Con el Sevilla apartado, el Villanovense recibe hoy al filial del Granada para buscar su primera victoria y revertir la situación en Liga ESTRELLA DOMEQUE Domingo, 21 octubre 2018, 10:04

villanueva de la serena. El oasis de la Copa del Rey deja paso al desierto de la Liga en el Villanovense. Sin tiempo para dejar que se nuble la vista con la eliminatoria ante el Sevilla, los de Julio Cobos ponen ya la mirada en el importante partido de hoy que debe servir para refrendar el punto de inflexión del equipo con una victoria, la primera de la temporada en la competición liguera, ante el Recreativo Granada. «Sumar ante la Balona fue un punto de partida y la Copa ha sido una gran alegría. Es cierto que estamos contentos porque empatas y ganas partidos de competición, pero tenemos que intentar alargar esto porque de nada vale jugar dos partidos buenos si al tercero lo haces mal, tenemos que ganar de una vez por todas», advierte Cobos.

El técnico de Valdehornillos ha conseguido devolver la ilusión en los primeros 180 minutos desde su regreso al Villanovense, aunque no cree que todo el mérito sea suyo, pues apenas ha tenido tiempo de trabajar en su idea de juego. «Es más de los futbolistas que de lo que hemos podido trabajar, pues he tenido cinco sesiones antes de la Balona y después ha sido recuperación para intentar llegar bien al domingo», señala, al tiempo que añade que «todavía para lo que yo quiero me quedan muchos aspectos que trabajar, trato de no meter demasiada información».

En ese sentido reconoce que él también está contento por su regreso, aunque en esa ocasión ha llegado con un proyecto ya empezado, por lo que está siendo para él también un proceso de adaptación: «Llegas a un tren que va en marcha, casi que soy yo el que me tengo que adaptar a lo que hay, pero las sensaciones son buenas, hay mucho trabajo por medio, aunque prima el resultado y tienes poco tiempo para poder trabajar».

Una buena forma de culminar esa ilusión inicial sería lograr el triunfo ante el filial nazarí, un equipo que se está afianzando en los puestos altos de la clasificación y que llega con ganas de resarcirse del empate sin goles de la pasada jornada ante el Sanluqueño.

«Es un filial que está haciendo muy bien las cosas», dice Cobos. «Están haciendo muy buenos partidos y de todos los equipos que he visto en vídeo quizás sea el que más me ha gustado hasta el momento, porque hace cosas diferentes al resto, cuenta en sus filas con jugadores jóvenes, importantes y con mucha proyección». Por ello, pide a sus jugadores concentración, olvidarse de la Copa y estar centrados en lograr la victoria»

Si bien, para este partido, Cobos tendrá que mirar a la enfermería. Primero por la grave lesión de Eduard Calin, al que ha querido mandar ánimos: «Es una lesión grave que le va a tener mucho tiempo retirado de los terrenos de juego, pero con lo joven que es se va a recuperar seguro». Además, los serones han pagado un alto precio ante la Mutilvera en Copa del Rey, pues son varios los jugadores que llegan entre algodones. Carlos Selfa ya ha empezado a entrenar, Esteban Muñoz también ha tenido algunos minutos, pero Cristian Márquez será baja, al menos, esta semana.

En el Granada B, Isi ya está recuperado, Abdel ha entrado en dinámica de entrenamientos y Hao, con molestias en un tobillo, es duda.