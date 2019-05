El Nuevo Vivero se viste de playoff Los jugadores del Badajoz celebran uno de los goles en el último partido del Nuevo Vivero. :: J. V. ARNELAS El Badajoz juega su primera bola por la fase de ascenso con una ciudad entregada que puede superar los 11.000 espectadores en la grada J. P. BADAJOZ. Domingo, 12 mayo 2019, 09:16

El gigante ruge y despierta a la ciudad. El Badajoz ha removido el sentimimento blanquinegro y esta tarde se espera un ambiente propio de fase de ascenso. Se abrirá hasta el Fondo Sur para dar cabida a los más 11.000 espectadores que quieren ser testigos de un sueño que puede hacerse realidad ya esta misma tarde poco antes de las ocho. Si gana al Sevilla Atlético y pierde el UCAM en Marbella estará en el bombo de Las Rozas el lunes 20 de mayo. De lo contrario, en cualquier caso le quedaría una última jornada con opciones. Los de Mehdi Nafti tienen su primera bola de playoff y confían en asestar ese golpe definitivo para que la fiesta del Nuevo Vivero sea completa. «La afición fue el otro día espectacular. Cada futbolista, el entrenador, el club... quiere vivir ese momento y trabajamos para ello. Los chicos se lo han merecido. Tenemos a una ciudad detrás, orgullosa y con ganas de continuidad», sostiene el preparador franco-tunecino.

Nafti no oculta que piense en otra cosa que en meterse en la lucha por subir a Segunda. «Llevo semanas hablando del cuarto puesto y asumiendo que ahora que estamos ahí no queremos salir de esa zona. Dependemos de nosotros y para jugar el playoff hay que ganar los dos partidos». En ese sentido, reconoce que llegados a este punto después de todo lo sufrido y protagonizar una escalada meteórica para colocarse en la cuarta plaza no entra en su planteamiento llevarse una decepción. «Una vez que estás ahí sería un palo para nosotros y para la gente. Pero somos siempre positivos, sabiendo de dónde venimos», apunta. Tampoco proyecta las posibilidades de su equipo buscando el playoff ante un Sanluqueño que estará jugándose la vida en la última jornada. «No podemos mirar más allá del Sevilla».

El Badajoz tiene la duda de Adama Fofana, que se retiró con molestias en una rodilla en la sesión del jueves. Kamal y Guzmán continúan siendo bajas y Cristian Pérez, que ya entró en la convocatoria de Melilla, mantiene su puesta a punto.

El conjunto blanquinegro ante el Sevilla Atlético, que llega más relajado tras su última victoria ante el Villanovense y eso le hace aún más peligroso que de por sí su condición de filial, aunque todavía podría caer en la plaza de promoción por la permanencia. Nafti huye de cualquier tipo de confianzas. «Los niños siempre tienen objetivos, por lo menos a nivel individual, de jugar, competir, hacer la pretemporada con el primer equipo... No me fío ni un pelo de los niños de vacaciones». Y recuerda aquella derrota en la ciudad depotiva hispalense que marcó un punto de inflexión en la reacción del Badajoz. «De los cuatro filiales a mí me parece el más maduro y competitivo. Nos dimos cuenta cuando fuimos allí. Ellos parecían el equipo experto».