El Nuevo Vivero derroca a otro líder Petcoff anduvo listo y provocó el penalti que ha dado la victoria al Badajoz Éder Díez vuelve a dar una victoria al Badajoz que se mete en la lucha por el playoff JAVI PÉREZ Badajoz Domingo, 31 marzo 2019, 19:27

Mientras los jugadores calentaban sobre el césped, el contagioso 'tambor, tambor' de Chayanne y su 'Madre tierra' entretenía al público. Esa letra de 'abre los ojos y mira hacia arriba' sonaba como una premonición de las intenciones que tiene el Badajoz en este final de liga. Otro líder que engulle el Nuevo Vivero y lo que es más impresionante todavía, el equipo de Nafti se mete de lleno en la lucha por la fase de ascenso. 'Sí se puede, sí se puede' acabó cantando la afición blanquinegra. Y es que el Badajoz ya puede soñar despierto con el palyoff. De nuevo Éder Díez ejerció de talismán para su equipo con un gol que le coloca en la carrera del ascenso.

Sorprendía Nafti de inicio con el trivote Cidoncha, Adama y Petcoff para intentar ganar la batalla del centro de campo con el argentino algo más adelantado siendo la conexión con Éder Díez.

1 CD Badajoz Kike Royo; Toni Abad, Cristian Pérez, César Morgado, Candelas; Cidoncha, Adama Fofana (Kamal, min. 81); José Higón, Petcoff, David Martín (Guzmán, min. 87); y Éder Díez (Francis Ferrón, min. 76). 0 Cartagena Joao Costa; Orfila, Moisés, Sergio Ayala, Jesús Álvaro; Santi Jara (Fito Miranda, min. 72), Cordero (Aketxe, min. 69), Vitolo, Elady Moyita y Rubén Cruz. Gol : 1-0: Éder Díez de penalti, min. 64. Árbitro: Peña Varela (andaluz). Amonestó en el Badajoz a y en el Cartagena a Vitolo (41) Incidencias: Unos 6.000 espectadores en el Nuevo Vivero. Antes del partido el club propició el encuentro entre el aficionado gallego Gonzalo Deus y el mítico Rafa Pozo y después ambos presenciaron el encuentro desde el palco.

El Cartagena salió mordiendo arriba y demostrando su condición de líder. Tiene pólvora y la usa. Santi Jara creó muchos problemas a la zaga pacense en los primeros diez minutos, moviéndose rápido y aprovechando los espacios en busca de la portería. Por fortuna, el Badajoz supo retener ese empuje inicial dando muestras también de su solidez defensiva. Si César Morgado estuvo en plan mariscal, Cristian Pérez estuvo imperial todo el encuentro. Después se animó Moyita desplegando todo un repertorio de recursos técnicos que dejaba maravillada a la grada. Por momentos parecía que el líder se lo tenía comido. Le puso más intensidad en este primer acto y en su afán por obtener el control iba al límite lo que hizo endurecer el encuentro. El árbitro también se mostraba permisivo y eso enfadó mucho al Nuevo Vivero. Los pacenses se rehacían de los golpes sin descomponerse ni perder el equilibrio. Le costaba llegar arriba. El trivote aportaba músculo pero no profundidad y el Badajoz sin romper por bandas se pierde. Tampoco frenaba las acometidas del líder, que con dos zarpazos puso en serios aprietos a Kike Royo en sendos disparos de Elady y Cordero. Éder se encontraba aislado a la espera de una segunda jugada que diera vida a su equipo. Aún así, el Badajoz logró hilvanar algunas jugadas de tiralíneas para meter el susto en el cuerpo al Cartagena. Como la triangulación entre David Martín, Adama, Higón y que acabó con disparo de Éder desde la frontal por encima del larguero. Fue la mejor oportunidad de los blanquinegros y sirvió para arrugar un poco la estirada del líder que se sentía muy suelto y cómodo a la hora de armar su ofensiva.

El Badajoz cambió el guion de la segunda mitad. Dio un paso adelante, desplegó sus flancos, puso mayor intensidad y presión para ir decidido a por el partido. El primer aviso lo dio Higón a los dos minutos en una dejada de Éder dentro del área, pero su disparo lo despejó Joao Costa como pudo. Después Toni Abad protagonizó una gran jugada personal y al pisar al área cayó al césped y el público reclamó penalti. El lateral haría luego dos sombreros en la misma jugada que levantó al público de sus asientos. El equipo de Nafti le había metido una marcha más y esa ambición cogió por sorpresa al líder. Cidoncha y Adama apretaron las clavijas al Cartagena en la circulación del juego y provocaban pérdidas e imprecisiones en el rival para montar la contra. El Badajoz,ahora sí, se veía en su salsa. David Martín y José Higón sacaron las garras blanquinegras. Candelas y Toni Abad se subieron al carro y completaron una actuación coral en la que no faltó la brillantez de Kike Royo. Ya no era ese equipo destemplado del primer tiempo. Ahora tenía nervio. El conjunto pacense había conseguido dominar a la fiera. El Cartagena pasaba sus peores momentos y en un mano a mano de Higón que sacó echándose encima Joao Costa a córner. El Badajoz era un vendaval y el líder no sabía como protegerse. Y en esos instantes de máxima tensión llegó la jugada del penalti. Joao Costa salió a por un balón suelto al lateral del área pero tuvo que rectificar para no salirse y ahí Petcoff anduvo listo para robarle la cartera y ser derribado por el portero visitante. Penalti con un guion parecido al del Granada B. El infalible Éder Díez no falló y puso al Badajoz por delante. Y eso ya es casi tener la garantía de victoria. 18 partidos seguidos lleva el delantero marcando sin que su equipo pierda.

Éder intentaría un obús desde lejos que hizo lucirse en una gran estirada a Joao Costa. El Cartagena llevaba tiempo desaparecido. Con el líder noqueado, Nafti buscó con la salida de Ferrón por el goleador retener la pelota. Tenía a otro líder contra las cuerdas y a punto de ser derrocado.

La tensión se palpaba en el césped. Hasta el punto que todo el banquillo del Cartagena saltó en masa sobre el del Badajoz desatados en recriminación de una acción. Nervios a flor de piel. Alfredo Gómez Landero sacaba la tableta de los 5 minutos de añadido. Suspense y emoción a raudales. Incluso el Badajoz con el Cartagena ya totalmente roto pudo sentenciar con intento de Kamal desde el medio del campo con la portería vacía que se marchó desviada.

El Badajoz es el especialista en derribar tronos. Lo hizo con el UCAM, el Melilla y ahora con el Cartagena. Pero en esta ocasión el equipo pacense tiene licencia para soñar.