SEGUNDA B Sin nervios, pero con prisas Santi Amaro y Juanma Barrero conversan en un momento del partido. :: estrella domeque El técnico del Mérida, Santi Amaro, reconoce que su equipo no se siente atenazado pero que necesitan ganar ya para soltar lastre M. G. Sábado, 21 septiembre 2019, 10:13

«Esta situación de ahora no debería ponernos nerviosos», recalca Santi Amaro. «Otra cosa es si faltaran cuatro jornadas y estuviéramos en descenso. Pero nuestro objetivo es mantener la categoría, por tanto la situación no debería ser desconocida para los futbolistas. Otra cosa es que fuésemos el UCAM Murcia y el objetivo fuera ser campeón. Pero no es el caso. Es un año para sufrir, para salvar al equipo lo antes posible y consolidarlo en la categoría».

Desde el cuerpo técnico sienten el apoyo y la confianza tanto de la dirección deportiva como del dueño de la entidad. «Cuando no llegan los resultados, el nerviosismo siempre aparece en el entorno, pero desde dentro trabajamos con tranquilidad. No me preocupo de lo que pueda pasar sino de los resultados. A corto plazo siempre se priorizan los puntos. El año pasado pasamos por un tramo similar y el resultado final ya lo conocéis. Le agradezco la confianza a Paco Puertas y Rubén Andrés».

Con estas palabras explicó el técnico del Mérida el ruido que genera el entorno por el mal arranque liguero del equipo. Y a partir de ahí, se centró únicamente en lo deportivo. En las causas, en las soluciones, en el rival. «La autocrítica siempre tiene que aparecer. Pero hoy, por ejemplo, estábamos analizando al rival y al final acabas diciendo lo mismo, que lo importante somos nosotros. Conocer las virtudes y los defectos del contrario pero, sobre todo, minimizar lo que tú haces mal».

«Cuando no llegan los resultados, el nerviosismo siempre aparece en el entorno, pero desde dentro trabajamos con tranquilidad» Santi Amaro | Técnico del Mérida

-¿Y qué es lo que hace mal su equipo?

-Pues que concedemos goles, al margen de los penaltis, y que a partir de ahí tenemos que crecer defensivamente. Porque en ataque creamos ocasiones y hacemos goles.

-Si el equipo no ha sido ni inferior ni superior a nadie, pero no gana por pequeños detalles, ¿quién es el máximo responsable: cuerpo técnico o jugadores?

-La culpa es de todo el mundo, pero el máximo responsable soy yo. Pero los actores de esto son los futbolistas, son los que cometen los errores y los aciertos. Nosotros, desde el cuerpo técnico, estamos para aislarlos de la presión.

O sea que se esperan cambios para recibir mañana al Recreativo de Huelva (18.00 horas) en el Romano. Cambios de jugadores, porque el sistema volverá a ser o el 4-4-2 utilizado en los dos choques a domicilio o el 4-3-3 del Romano. No hay más. «No hemos repetido un 'once' desde la primera jornada, lo que significa que confiamos en todos. No es una frase hecha. Ninguno de mis jugadores sabe si va a jugar o no el domingo, todos tienen que estar preparados».