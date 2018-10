Nafti toma nota del Badajoz Jugadores y cuerpo técnico, con Miguel Espejo a la izquierda, celebran la victoria en el vestuario. / @CRISTIANPA_22 «El club tendrá nuevo entrenador este martes», apunta el tunecino J. P. BADAJOZ. Martes, 30 octubre 2018, 08:14

Miguel Espejo marcó el camino a seguir en Granada. El técnico del Badajoz juvenil supo transmitir sus ideas en apenas tres días para rehabilitar a un vestuario deprimido. Y Mehdi Nafti estaba en la grada de la ciudad deportiva nazarí para tomar nota del que puede ser su próximo equipo. Espejo dio con la tecla de lo que necesitaba el equipo pacense con extrema urgencia. Ha conseguido levantar la moral de la tropa a la espera de la llegada del nuevo inquilino. El joven preparador pacense deja su impronta como interino y cumple a la perfección con su misión de emergencia. Espejo volverá al banquillo del juvenil al que tiene líder de la Liga Nacional.

Nafti se volvía reunir este lunes con el Badajoz, pero aún no se ha alcanzado un acuerdo que quedará plasmado este martes. «Mañana a mediodía se podrá estar más cerca de dar una respuesta definitiva», señalaba Nafti el lunes por la noche. El expreparador del Marbella y Mérida avanza que la incógnita quedará despejada en las próximas horas. «El club tendrá nuevo entrenador mañana, eso seguro». En las oficinas del Nuevo Vivero se acumula el trabajo en otra jornada intensa preparando además la asamblea extraordinaria convocada casi con la misma urgencia que la búsqueda de entrenador para este martes en la sala de prensa del estadio a las 20.00 horas. Todavía no hay nada cerrado entre club y técnico, pero todo hace indicar que los pequeños flecos pendientes de resolver no serán impedimento para que el miércoles dirija el primer entrenamiento. «He hablado con el jefe, hay un acercamiento, pero el fútbol puede cambiar de un momento a otro. Imagino que lo mismo que han hablado conmigo lo estarán haciendo con otros entrenadores. El club no quiere equivocarse».

El preparador tunecino estuvo viendo al Badajoz en Granada y pudo comprobar in situ las posibilidades de la plantilla. Su presencia en las gradas no deja de ser significativa para el destino del banquillo blanquinegro. «Llevo tres meses viendo partidos de Segunda B, sobre todo del grupo cuarto. Un entrenador que no tiene trabajo quiere estar al día. Pero sí es verdad que desde que el Badajoz se puso en contacto conmigo me ha facilitado la elección para ir a ver al equipo. En esa situación pones más interés. Pero también he visto al Sanluqueño, San Fernando o al Sevilla B», explica.

El equipo pacense reaccionó a una situación crítica y lograba un nuevo triunfo a domicilio, el tercero, uno más que en toda la temporada pasada. Miguel Espejo tenía una difícil papeleta al coger las riendas de un equipo tocado y tratar de hacerle cambiar la dinámica negativa en la visita al sexto clasificado a dos puntos del tercero. «Esperamos que este partido sea un punto de inflexión, que los jugadores reciban bien a la persona que venga, como han hecho con nosotros y que el equipo pueda dar síntomas de mejoría y empezar a competir al nivel que pueden dar», exponía el entrenador canterano. Nafti considera que la victoria y estos dos días de descanso vendrán bien para refrescar ideas. «El club necesita tranquilidad y los jugadores también».

La asignatura pendiente sigue siendo el Nuevo Vivero. El nuevo técnico tendrá la oportunidad de poner fin al maleficio este domingo en el primer derbi que juegue el Badajoz este curso ante el Don Benito.