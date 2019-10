SEGUNDA B Nafti presume de fondo de armario en el Badajoz Kike Pina en el partido ante el Villarrobledo. :: pakopí El técnico blanquinegro proseguirá con su política de rotaciones debido al buen rendimiento de toda la plantilla M. Gª GARRIDO BADAJOZ. Sábado, 19 octubre 2019, 10:59

La irrupción en el once de Kike Pina la pasada jornada ante el Villarrobledo pone en solfa un síntoma en la plantilla del Badajoz que cualquier entrenador querría. Mehdi Nafti decidió sentar a Candelas, que lo había jugado todo, y su sustituto, el lateral albaceteño, lo bordó con una actuación destacada, asistiendo con un «caramelo» (como lo definió el ejecutor, Gorka Santamaría) en el tanto del triunfo de los pacenses. «Kike hizo el otro día un gran partido porque lleva tres meses entrenando como el que más», relata orgulloso de sus pupilos el técnico franco-tunecino.

Y no es, ni mucho menos, una excepción. Adilson es un cuchillo percutiendo por las defensas rivales, pero si un día no está afilado, Carlos Portero aporta chispa y desborde como revulsivo. Algo similar ocurre con Héber Pena, suplente en el primer tramo, pero que cuando se entonó, puso en un brete a su técnico, que contaba con tres futbolistas muy en forma para dos puestos. Todo un lujo. Y qué decir de Guzmán Casaseca, que no llega a los 50 minutos disputados, pero que es uno de los «que más y mejor entrenan», en palabras de su técnico, que está deseando poder darle protagonismo para recompensar su entrega y profesionalidad. «Lo ves en las sesiones y parece que tiene 20 años».

Es un bendito quebradero de cabeza que se traslada a todas las líneas del campo. De momento, César Morgado es inamovible del eje de la zaga, pero en el otro central Iván Casado y Pablo Vázquez rinden con suficientes garantías como para que no se resienta el equilibrio en la defensa. Aunque el caso más paradigmático es el de la medular, donde Sergi Maestre es fijo, pero Álex Corredera, Antonio Caballero y Julio Gracia se reparten las posiciones en la parcela de creación. «Todos están metidos en el barco y eso me da tranquilidad para elegir».

No se trata de una pose ni un discurso manido con retórica vacía. Nafti quiere verlos a todos, porque un porcentaje casi absoluto del plantel cuenta con credenciales para ser titular. Este año es poco probable que se repitan casos como los de Prosper Mendy o Jordan Greenidge, que disputaron 90 y 82 minutos respectivamente en el último choque ante el Sanluqueño, cuando el Badajoz ya estaba clasificado para el playoff. La situación del futbolista inglés fue sangrante, ya que apenas acumuló seis convocatorias desde el mercado de invierno, cuando aterrizó en la capital pacense.

Arturo Segado, que posee ficha del filial, tendrá complicado hacerse un hueco, al igual que Juanjo Garrancho, con un Kike Royo imprescindible. De los cuatro inéditos hasta la fecha, Djak Traoré, muy castigado por las lesiones desde la pretemporada, entrará en la lista de jugadores que viajarán a Murcia, mientras que Fobi saldrá de inicio en la banda derecha por la baja de Toni Abad, que cumple un partido de sanción por acumulación de cinco amarillas. Además, Nafti anuncia cambios para el domingo ante el UCAM (La Condomina, 12.00 horas), teniendo en cuenta que Álex Corredera está apercibido con cuatro amonestaciones y es inevitable pensar que el derbi está a la vuelta de la esquina. Nadie quiere perderse la cita. Dani Segovia está en la misma situación, pero Chris Ramos y Gorka Santamaría, ambos enrachados y rozando un nivel excelso, parten con ventaja.

Aún tendrá que esperar para gozar de oportunidades Jairo Morillas, que sigue con su proceso de recuperación del esguince de rodilla y que empezará a entrar en la dinámica de entrenamientos el próximo miércoles.