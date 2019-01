SEGUNDA B Nafti: «No todos podemos comprarnos un David Barral» Adama Fofana es de momento el único fichaje. :: pakopí El técnico del Badajoz admite que están sondeando el mercado nacional e internacional, pero conscientes de las limitaciones y valorando el alto nivel de la plantilla MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Sábado, 19 enero 2019, 10:36

Es tiempo de rebajas, pero no en el fútbol. En enero, las gangas escasean y la demanda supera con creces la oferta, muy limitada a grandes desembolsos o descartes. En esas dos estanterías se divide el stock disponible en el mercado invernal, donde no existe gran variedad de complementos que conjunten con el vestuario de los equipos.

Es momento de comprobar el fondo de armario, soltar lastre para tener liquidez y hacer la lista de la compra, siempre atentos a grandes oportunidades, pero sin abusar de la chequera. En esa tesitura se encuentra el Badajoz, que ya ha dejado sitio en su plantilla para las nuevas adquisiciones. Javier Alonso fue el primero en despojarse de la camiseta blanquinegra, seguido por Renato Da Silva. En el caso del brasileño se va con la etiqueta aún por retirar, ya que ni siquiera debutó, al igual que Nil Coch, que podría ser el siguiente en dejar una percha libre. Otro con opciones de salir es David Aparicio, con dos participaciones y 70 minutos disputados.

En el gran zoco balompédico existe un acuerdo transaccional asequible y beneficioso para ambas partes, el préstamo, que es una opción habitual durante estas ventanas de fichajes. Especialmente en categorías como la Segunda B, donde la necesidad de minutos de algunos jugadores, las carencias de los clubes en determinadas posiciones y las estrecheces económicas convierten las cesiones en un recurso ideal. Así ha llegado al Nuevo Vivero Adama Fofana procedente del Cartagena, y se espera que no sea el único. «Cualquier cosa que venga para mejorar sería bienvenida», insistía Mehdi Nafti en la rueda de prensa de ayer previa al encuentro de mañana (Nuevo Colombino, a las 17.00 horas) ante el Recreativo de Huelva.

El conjunto pacense escudriña concienzudamente la planta de defensas y en concreto la sección de laterales izquierdos. La prioridad es un recambio para Eneko Zabaleta, que además arrastra unas molestias. Tampoco pierde de vista el departamento de delanteros y extremos para cubrir la ficha vacante tras la baja de Renato, buscando algún chollo versátil que combine bien con la ofensiva blanquinegra. El Badajoz inspecciona los escaparates nacionales, pero también busca en los expositores internacionales. «Estamos mirando incluso fuera de España, pero insisto en que es complicado».

Alejado del afán consumista y con la cabeza fría, el Badajoz es consciente de su ajustado presupuesto y de que no puede entrar en pugnas por las piezas más cotizadas. «No todo el mundo se puede permitir el lujo de comprarse un David Barral», argumentaba Nafti en referencia a la incorporación del contrastado delantero andaluz a las filas del Racing de Santander, del grupo II de Segunda B.

A estas alturas de la campaña, en el rastreo de la lonja futbolística existe una exigencia más: no hay margen de maniobra ni plazos de adaptación, si llega alguien es para cumplir desde ya. «Ya estamos más cerca del final de la temporada y si firmas a un jugador es para tener rendimiento a corto plazo».

Existe interés pero no urgencia. Nafti destacó el nivel de la plantilla, mencionando a los futbolistas que fueron suplentes en el último choque ante el Villanovense, como es el caso de Guzmán, Kamal, José Ángel, Juanjo y Adama. «Yo tengo que valorar la suerte de contar con un banquillo así, aunque eso no me impide abrir la ventana y mirar fuera de casa».

En cuanto al estado del plantel ante la rumorología, ofertas, altas, bajas y demás movimientos, el técnico franco-tunecino aseguraba que impera la tranquilidad. «Yo les digo a los jugadores que al final lo que manda es el verde. Ahora mismo todos los representantes son unos fenómenos, pero el jugador tiene que hablar en el verde, no en el móvil con su representante».

Petcoff, muy cotizado

Uno de los nombres propios en este periodo está siendo el de Damián Petcoff, una circunstancia previsible debido a la gran primera vuelta que ha cuajado el bonaerense en la medular del Badajoz. El Murcia parece ser uno de los más interesados en hacerse con los servicios del argentino, una situación que afronta con naturalidad el preparador del conjunto pacense. «Es bueno que se hable de nuestros futbolistas, pero que yo sepa Damián no se va a ir a ningún sitio». No obstante, respondía con jocosa resignación a esa posibilidad: «Ya sabemos cómo es el mercado, luego un equipo viene y saca un cheque... Bienvenido será para el club, pero espero que no sea el 30 de enero».