Nafti se muestra realista Nafti, Candelas y Fobi en una sesión de pretemporada. / CASIMIRO MORENO El técnico del Badajoz reconoce que su equipo sigue en crecimiento y trata de rebajar la presión que le llega al vestuario desde el exterior J. P. BADAJOZ. Martes, 8 octubre 2019, 08:22

El Badajoz superó el mal trago que se llevó ante el líder hace una semana con un triunfo de brega y de solidez como equipo en Talavera de la Reina. El cuadro blanquinegro supo adaptarse a las diferentes fases que requería el encuentro. El terreno de juego de El Prado no estaba en las mejores condiciones y fue a lo práctico para sacar adelante un partido importante en el que no podía fallar. El gol de penalti de Héber Pena justo al filo del descanso también ayudó a los blanquinegros a manejar el aspecto psicológico frente a un rival tocado por sus urgencias en la clasificación.

El Badajoz se rehabilitaba y disipaba las dudas que pudieran empezar a emerger. Nafti no es de los que buscan refugio en las excusas para justificar una derrota y quiso aprovechar la victoria para advertir que el campeonato no será un paseo por la alfombra roja. «Somos muy conscientes de lo dura que es la categoría y lo éramos antes del partido de San Fernando», precisa Nafti. Tampoco cree que un determinado resultado cambie la buena percepción que tiene del grupo y se queda con el trabajo diario como vía para alcanzar los objetivos. «Somos conscientes del camino, no del hoy ganamos, qué guay, o el hoy perdimos, vaya mierda de equipo que tenemos. Nosotros no pensamos así. Lo dije el viernes en rueda de prensa. Nosotros no podemos vivir de emociones. Nos equivocamos y corregimos el porqué nos hemos equivocado, qué es lo que se puede mejorar para mirar arriba. Y no estoy hablando de una falta de ambición, sino todo lo contrario». En ese sentido, el preparador franco-tunecino hace referencia a cierta presión externa por las expectativas que ha generado su equipo. «Mis chicos odian perder, pero saben que la derrota entra dentro de la competición. Y esto es algo que olvidan algunos muchas veces».

De ahí que Nafti se muestre realista y no se deje llevar por una victoria o una derrota. «Está muy bien ganar en Talavera y hacerlo sin encajar goles y sin sufrir mucho. Pero tenemos que tener cuidado», sostiene. El Badajoz sigue creciendo como candidato a meterse en la fase de ascenso a final de temporada. Es la cuarta vez en siete partidos que deja su portería a cero. El equipo blanquinegro se mantiene a la estela de los colíderes San Fernando, que protagonizaba la sorpresa de la jornada al perder en Bahía Sur ante el Sevilla Atlético por 1-2; y Cartagena, que solventó su partido en casa con el Algeciras con triunfo por 2-0 y le atrapó en la cabeza del grupo. Los pacenses quedan al acecho desde la tercera posición a dos puntos y uno por encima el Recreativo, cuarto.

En la previa del partido, el técnico blanquinegro adelantaba que habría algún cambio en el once y en tierras castellano-manchegas sorprendía con la primera titularidad de Chris Ramos. Nafti explicó lo que buscaba con el delantero andaluz en Talavera. «Chris Ramos jugando arriba no sólo nos da esa altura y ese juego de espaldas, sino incluso esa profundidad. Ese es el matiz que tiene este jugador con respecto a Dani Segovia».

A Nafti le gustó la actuación de sus jugadores en El Prado para leer el partido, dominar la situación y someter al conjunto manchego. «El equipo fue cogiendo confianza con balón, con el paso de los minutos también aprovechamos para atraer al rival y con la velocidad de Adilson y Chris Ramos para hacer daño».