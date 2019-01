Nafti no encuentra la fórmula para conquistar otros territorios Toni Abad presiona a un jugador del Recreativo. :: jAVIER NAVARRO El técnico blanquinegro dio con la pócima para ganar y hacer del Nuevo Vivero un fortín, pero sigue sin lograr la victoria fuera de casa a pesar del buen partido del Badajoz en la cuna del fútbol J. P. BADAJOZ. Martes, 22 enero 2019, 08:53

Mehdi Nafti dio con la pócima para cambiar la tendencia y ganar en el Nuevo Vivero donde no lo había conseguido Patxi Salinas, pero no consigue encontrar la fórmula para hacerlo como visitante. En Huelva cambió el dibujo y también se marchó de vacío. El técnico franco-tunecino cogió un equipo que no conocía la victoria en su campo en cinco partidos. Desde su llegada al banquillo blanquinegro ha convertido el Nuevo Vivero en un estadio inexpugnable. Un fortín en el que lo ha ganado todo (Don Benito, UCAM, Melilla, Sanluqueño y Villanovense), aunque como local solo dejó escapar un empate en el exilio voluntario del Francisco de la Hera frente al Almería B. En cualquier caso, Nafti no ha perdido en sus seis encuentros en casa.

Sin embargo, el Badajoz había salido victorioso en tres de sus cinco salidas. La última victoria pacense como foráneo fue precisamente con Nafti en la grada de la ciudad deportiva del Granada siguiendo las evoluciones del que sería unos días después su nuevo equipo. Entonces, el franco-tunecino era aún uno de los candidatos a sustituir a Salinas y los blanquinegros ganaron al filial nazarí 0-2 con el técnico del juvenil Miguel Espejo en el banquillo. «Se nos resiste la victoria fuera de casa pero hoy las sensaciones han sido diferentes a las de Sevilla o Jumilla. Nuestros aficionados parecían bastante orgullosos de los chicos», apuntaba el preparador franco-tunecino al concluir el partido en Huelva.

El Badajoz sigue sin ganar en sus desplazamientos a pesar de su buen partido en la cuna del fútbol español. El conjunto blanquinegro ofreció mejores sensaciones ante el Recre, pero se volvía para la capital pacense sin premio. Para intentar poner fin a esa dinámica negativa, Nafti probó con un nuevo sistema, obligado en gran parte por la acumulación de bajas en la medular por las sanciones de Cidoncha y Petcoff, además del lesionado César Morgado en el eje de la defensa, y revolucionó el once reforzando el centro del campo con Kamal, José Ángel y el debut de inicio de Adama Fofana. «Consideraba que en los últimos partidos fuera de casa nos había faltado equilibrio y quería equilibrar el equipo ante un equipo con el potencial del Recre», explicó. El sacrificado con ese esquema fue Francis Ferrón, uno de los más destacados en los últimos partidos y en racha al marcar de forma consecutiva en cada una de las tres jornadas anteriores.

Pese a la derrota, el preparador blanquinegro se mostró satisfecho por el rendimiento de sus jugadores. «Mi equipo ha estado a un gran nivel y lo único que me impide disfrutar del partido es que me voy jodido por irme con 0 puntos», asumía Nafti.

Este domingo, el Badajoz tiene otra oportunidad de reencontrarse en el camino de los triunfos foráneos en su visita al Murcia en la Nueva Condomina. Un encuentro para el que de nuevo Nafti tendrá que hacer encaje de bolillos para armar un once por las bajas por sanción de Cristian Pérez y Eneko Zabaleta, que se perderá su primer partido de la temporada por tener que cumplir ciclo y no tiene un sustituto específico.