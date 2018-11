Nafti asume el reto de conquistar al Nuevo Vivero Mehdi Nafti dirigió su primera sesión en los campos federatios Eusebio Bejarano. :: CASIMIRO MORENO El nuevo entrenador del Badajoz llega con «ilusión y gran responsabilidad» para recuperar al equipo y ganarse a una afición que le recibe con reservas J. P. BADAJOZ. Jueves, 1 noviembre 2018, 10:22

Mehdi Nafti es consciente que no tendrá un comienzo fácil en el Badajoz. Asume y entiende la división de opiniones que ha generado su llegada por su pasado en el Mérida -y que tras una relación de ida y vuelta acabó con el equipo descendido-, pero acepta con seguridad e ilusión el doble reto de darle la vuelta a todo. Considera que su principal misión es recuperar el vestuario y a partir de ahí llegará todo lo demás. «Lo primero es convencer a mis jugadores y si lo consigo seguro que la afición se acabará enganchando. Antes de recibir cariño hay que dar», exponía durante su presentación.

El preparador franco-tunecino sabe muy bien lo que tiene entre manos y la agitación que ha causado su llegada. Tiene las ideas muy claras y es precisamente su marcada personalidad la que le ha llevado al banquillo del Nuevo Vivero. Reconoce que tuvo dudas, pero optó por dar un paso al frente y aceptar la propuesta en una decisión valiente, no exenta de cierto riesgo, tanto por su parte como por la del club. «Lo consulté con mi padre porque es el primer aficionado. Por mi pasado en el Mérida llegaban ciertas críticas y me hicieron dudar, pero prefiero trabajar en muy buenas condiciones que estar en el paro». En ese sentido, Pablo Blázquez precisaba que «lo fácil para nosotros habría sido elegir cualquier otro entrenador porque sabíamos que a una parte de la afición no le iba a gustar. Pero estamos convencidos que es lo mejor para el equipo y el club cree que es el idóneo. Seguro que Nafti es un entrenador que dejará huella». Nafti agradecía la confianza y la firmeza del club para ponerle al frente de la plantilla más allá de los colores del pasado. «Me siento capacitado y muy ilusionado por formar parte de un proyecto muy bonito. Como ha dicho el presidente hubiera sido más fácil elegir a otro entrenador, pero el club ha puesto mucha confianza para elegirme y eso me hace sentir más orgulloso y con más responsabilidad».

Sincero en el discurso, no esquivó las referencias que pudieran resultarle incómodas a la hora de recordar su paso por el Mérida. «Soy muy pasional con mi trabajo y es un club al que tengo cariño. El momento del descenso lo pasé muy mal porque fue muy duro para todos». Nafti comprende las reticencias y ofrece su compromiso y trabajo para ganarse al Nuevo Vivero. «Hay que separar lo emocional de lo profesional. Yo quiero conseguir grandes cosas con el Badajoz. Entiendo a esa parte de la afición, pero les pido que antes de pensar con el corazón lo hagan con la cabeza. En Mérida no me querían y cuando empecé en el Marbella decían que dónde iba con un entrenador sin experiencia. Donde vayas vas a generar dudas. Y yo tengo que saber separar esos factores, centrarme en lo futbolístico, recuperar a los jugadores y si todo va bien espero ganarme el cariño de la afición».

Personalidad y carácter

El Badajoz también admitía en cierto modo esa apuesta controvertida de su fichaje. De ahí que Pablo Blázquez tuviera que entrar en más detalles de lo que es habitual en las presentaciones para justificar los motivos de su incorporación. «Queríamos un entrenador que cumpliera tres requisitos. El primero que conociera el grupo y los jugadores, el segundo que tuviera un perfil de líder y con carácter y el tercero que el estilo gustara a la afición. Nafti cumple los tres requisitos».

Nafti confía en el proyecto y resumía en tres palabras su personalidad y carácter. «Me gusta ganar». Así, de forma enérgica y convencido, respondía a las preguntas sobre su estilo de juego. Muy diferente a aquella del que «quiera divertirse que se vaya al circo» que utilizó de Clemente su antecesor en el banquillo del Badajoz este verano. Devolver la ilusión y ganarse a una parte de la afición que le ha recibido con ciertas reservas es su doble reto.

El nuevo entrenador blanquinegro señaló que necesita tiempo para dar una opinión sobre las posibilidades de la plantilla, aunque admitía que hay «mimbres para mirar más para arriba de la clasificación». Nafti, que ha podido ver varias veces al Badajoz esta temporada y resaltó el buen trabajo del anterior cuerpo técnico, se refería a lo que presenció en Granada. «No se corresponde con anteriores partidos. Vi un equipo con una mentalidad y actitud de playoffs». Y sobre ese aspecto ha hablado en su primera toma de contacto con los jugadores porque «un equipo no puede tener esos altibajos».