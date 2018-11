Nafti afila su puñal Higón pone un centro ante El Ejido en el Nuevo Vivero. :: c. moreno Higón ha adquirido mayor protagonismo en el Badajoz con la llegada del nuevo técnico, jugando más pegado a la banda para explotar su velocidad y desborde MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Sábado, 17 noviembre 2018, 09:39

Sereno, pausado, incluso parsimonioso... Higón se muestra ante el micrófono de un modo antagónico a su 'alter ego' en el verde. Eléctrico, raudo, incisivo y con mucho desborde, es el puñal que Nafti afila con esmero como recurso mortífero por los costados del Badajoz. Hasta la fecha, su concurso ha sido irregular e intermitente, intercalando cierto protagonismo con un rol de figurante, aunque sin llegar en ningún caso al ostracismo.

Ha ido alternándose con David Martín, completando secuencias de varios partidos como titular y otros tantos de suplente. Patxi Salinas no terminó de dar con la tecla en los flancos y ninguno de los dos han rendido a su mejor nivel hasta la fecha. Algo que también le ha ocurrido al otro extremo, Guzmán Casaseca que, si bien inició el curso asumiendo galones y encarando, su estela se fue desdibujando al ritmo que el Badajoz se convertía en trazos torcidos de una caricatura.

Higón empieza a recuperar sensaciones siendo un fijo en el once en los últimos choques. Ante el Cartagena se desenvolvió en labores y parcelas del campo que se ajustan a sus características, mejorando así su rendimiento. «En este último partido jugué más arriba y me encuentro cómodo. Antes tenía que defender más y jugar por dentro, cuando mi perfil es más de extremo que de interior, y a la vista está que me estoy encontrando mejor en el campo». El atacante valenciano difuminaba sus cualidades sacrificándose en las ayudas, sobre todo cuando la pizarra situaba a dos hombres en la medular obligándole a doblar esfuerzos. Aún se encuentra en un periodo de adaptación asociado al cambio de entrenador, aunque destaca que «estamos trabajando bien e ilusionados. Hemos competido con equipos grandes de manera espectacular y de esta manera pocos nos pueden sobrepasar».

El césped es otro de los factores diferenciales que inciden en su juego y se ha convertido en uno de los quebraderos de cabeza para el conjunto blanquinegro. «Cuando está húmedo se pone muy mal, resbaladizo, la pelota no bota bien. El terreno hace mucho, en Granada tuvimos el balón y en Cartagena también contamos con momentos así. Somos jugadores con calidad que necesitamos un terreno firme. Estas cosas te hacen fallar ocasiones por un control malo».

La afición más pasional

Respecto a la afición, reconoce que es la más pasional con la que ha convivido durante su carrera. «Es una pasada, tanto para lo bueno como para lo malo, siempre me he sentido querido aquí». Admite que la racha negativa en casa les generó cierta ansiedad añadida a una situación que fue complicándose con el transcurso de las jornadas. «Juegas ante tu gente y quieres ganar, pero no se dan los resultados. Sacábamos los partidos fuera y veníamos con ganas de enlazar dos triunfos pero no se daba. Fuimos entrando en una dinámica que nos generó algo de presión».